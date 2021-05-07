Anneler Günü robot süpürge satışlarını katladı

Anneler Günü hediyesi için giyim ve aksesuarla birlikte bu yıl teknolojik ürünler de ilk sıralara yükseldi.

Robot süpürge satışlarında yüzde 700 artış

Özellikle pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla anneler için evde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler tercih ediliyor. Bu yıl geçen seneye göre en yüksek artış robot süpürgede yaşandı.

Trendyol'un verilerine göre bu yılın en trend ürünleri arasında yer alan robot süpürgelerin satışları Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Çikolata satışları 12 kat arttı

Hediye tercihleri arasında mutluluk veren etkisiyle herkesin çok sevdiği çikolata da önde geliyor. Bu dönemde çikolata satışları 12 kat, bijuteri kolye satışları 6 kat, güneş gözlüğü satışları 4 kat, bluz satışları 3 kat yükseldi.