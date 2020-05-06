Anneler Günü alışverişlerinde sanal kart kullanın

Bu yıl 10 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü için Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çıkamadığımız bu dönemde hediye almak isteyenler, her zamankinden daha fazla online alışverişi tercih ediyor. Bu durumu kazanç kapısı olarak gören siber suçlular ise internetten hediye almak isteyen kullanıcıları büyük indirimler, etkileyici kampanyalar ve hediye teklifleri ile kandırarak sahte sitelere yönlendirip kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Koronavirüs pandemisi nedeniyle hediyesini internetten alacaklara özellikle sanal kart kullanmalarını öneriyor ve güvenli Anneler Günü alışverişi için 10 ipucu paylaştı:

1. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin. Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. İndirimin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

3. Bilinen web sitelerinden alışveriş yapın. En iyi fırsatlar bazen hiç duymadığınız web sitelerinden gelir. Bu fırsatlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Bilmediğiniz bir web sitenin arkasında, umduğunuz gibi bir şirket bulunmayabilir ve aktardığınız tüm veriler an itibariyle online hesaplarınıza erişmeyi deneyebilecek üçüncü bir tarafın elinde olabilir.



4. Anneler Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

5. E-postalardaki ve sosyal ağlardaki bağlantılara çok dikkat edin. Kimlik avı, insanlardan kişisel bilgilerini almanın en yaygın yoludur. Siber suçlular, Anneler Günü için de gerçeğine birebir benzeyen paravan siteler kullanarak, sizi tuzağa düşürebilir.

6. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın. Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

7. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. Online alışveriş genellikle hassas bilgilerin web siteleriyle paylaşılmasıyla yapılır. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen veriler ise şifrelenmez. Online alışveriş yaptığınız sitede HTTPS yoksa saldırgan verilerinizi çalabilir.

8. Hesaplar ve finansal işlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. iki faktörlü kimlik doğrulama, bir hesabı güvence altına almak için harika bir yoldur. Siber dolandırıcı, bir hizmet için sizin giriş bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, telefonunuz veya e-postanıza da erişmesi gerekeceği için daha fazla güvende olursunuz.

9. Her zaman güçlü şifreler kullanın. Bu öneriden bıkmış olsanız bile, özellikle online alışveriş yapacağınız siteler için karmaşık şifreler kullanmalısınız. Lütfen, aynı şifreyi birden fazla web sitesinde ve e-posta hesabınızda kullanmayın. Farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun, rakam ve harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

10. Kredi kartlarınız için uyarıları ayarlayın. Çoğu banka, yapılan her işlemden sonra SMS ya da e-posta ile bilgilendirme özelliğini kullanıcılarına sunmaktadır. Bu sayede çalınan bir kredi kartı kullanıldığında fark edip kullanımını kapatabilirsiniz. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.