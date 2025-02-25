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Anlaşma ortaya çıktı... Apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım sözü

Güncelleme Tarihi:

#İphone 16#Endonezya#Satış
Anlaşma ortaya çıktı... Appledan 1 milyar dolarlık yatırım sözü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:56

Endonezya ve Apple'ın iPhone 16 yasağını kaldırmak için şartlar üzerinde anlaştığı söyleniyor. Teknoloji devi Endonezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Endonezya ve Apple şirketlerinin ülkede iPhone 16'lara uygulanan yasağın kaldırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ve böylece ABD'li teknoloji devini ülkede yapmayı vaat ettiği yatırımı 1 milyar dolara çıkarmaya zorlayan beş aylık çekişmenin sona ereceğini söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, yasağı uygulamaktan sorumlu olan Sanayi Bakanlığı bu hafta içinde Apple ile bir mutabakat zaptı imzalayacak. Bir basın brifingi de düzenleneceğini söyleyen kişiler, bakanlığın iPhone 16 satışlarına izin veren izni mümkün olan en kısa sürede vermeyi planladığını da sözlerine ekledi.

1 MİLYAR DOLARLIK SÖZ VERİLDİ

Anlaşma, Endonezya'nın akıllı telefon ve tabletler için yerli üretim gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle Apple'ın en son cihazının satışına izin vermeyi reddetmesinin ardından Ekim ayında başlayan bir mücadeleyi sonuçlandırıyor. Bunun üzerine Apple Endonezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapma sözü vermiş, Devlet Başkanı Prabowo Subianto da bakanlarına bu teklifi kabul etmeleri talimatını vermişti. Ancak Sanayi Bakanlığı geçen ay beklenmedik bir şekilde daha iyi şartlar aradığı için yasağı onayladı.

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ÜRETİM OLMAYABİLİR

Kaynak kişiler, 1 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra, Apple'ın yerel halkı şirketin ürünleri üzerinde araştırma ve geliştirme konusunda eğitmeyi taahhüt edeceğini, böylece daha sonra benzer yazılımlar geliştirebileceklerini ve kendi ürünlerini tasarlayabileceklerini söyledi. Bu hamlenin, Apple'ı ülkede Ar-Ge tesisleri kurmaya zorlayan hükümetin gönlünü almaya yönelik olduğunu da sözlerine eklediler. Bu kişilerden biri, inovasyon yatırımının mevcut Apple akademileri dışındaki programlar aracılığıyla yapılacağını söyledi. Söz konusu kişiler, Apple'ın ülkede iPhone üretimine başlamak için acil bir planı olmadığını söyledi.

Her iki taraf da yasağın kaldırılması konusunda anlaşmış olsa da Endonezya daha önce aldığı kararlardan geri adım atmıştı ve anlaşma yine de boşa çıkabilir.
Apple ve Endonezya Sanayi Bakanlığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Yetkililer, Ocak ayında anlaşmanın son anda iptal edilmesinin sürpriz olduğunu ancak görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Apple'ın 2020-2023 yılları arasında yerel kurallara uymadığı için hükümete olan 10 milyon dolarlık borcunu ödediğini açıkladı.

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ÇİN'DE SATIŞLARI YAVAŞLAMIŞTI

Apple için bu anlaşma, Çin'deki satışların yavaşladığı bir dönemde Endonezya'nın devasa tüketici pazarına erişim sağlıyor. Apple Endonezya'da ilk beş akıllı telefon markası arasında yer almasa da, ülkenin 278 milyonluk nüfusu, yarısından fazlası 44 yaşın altında ve teknoloji meraklısı ve kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat.

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#İphone 16#Endonezya#Satış

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