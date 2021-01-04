Ankesörlü telefonların artık yüzüne bakan yok

Türkiye’de ilk olarak 1980’li yıllarda şehrin en işlek ve kalabalık caddelerine kurulan ankesörlü telefonlar artık tarihin tozlu sayfalardaki yerini aldı. Zamanında vatandaşların hasret gidermek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu telefon kulübeleri ise şimdi yalnızları oynuyor.



Kurulduğu ilk günlerde büyük, orta ve küçük tip jetonlarla kullanılan sonrasında kartlı sisteme geçen ankesörlü telefonlar, teknolojin ilerlemesi ve cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşması sonucunda kullanılmaz hale geldi. Şimdilerde sokak ve cadde üzerinde hala bulunan telefon kulübeleri ve ankesörlü telefonlar, hafızalarda birer anı olarak kaldı.



Ankesörlü telefon elbette yalnız değil. Bugüne dek üretilen pek çok teknoloji zamana yenik düştü ve yerine daha yenileri geldi. Walkman'ler yerini MP3 çalarlara, MP3 çalarlar da yerini yine telefonlara bıraktı. Akıllı telefonlar, günümüzde pek çok işleve sahip olduğundan kullanıcılar ayrıca bir cihaz satın almaya gereksinim duymuyor.



Bugünün şartlarında değişen teknoloji, gelecekte de dünyayı değiştirecek ve bugün büyük ilgi gören teknolojilerin yüzüne yarın bakmama ihtimalimiz hayli yüksek.



