Anker'den evlere özel minik projektör: Nebula Astro

Küçük bir tasarıma sahip olan Nebula Astro taşınabilir projektör, 100 inç büyüklüğünde görüntüler sunuyor. Android 7.1 işletim sistemiyle çalışan taşınabilir projektör, aynı zamanda göz koruması için Eye Guard teknolojisini de kullanıyor. Bu sayede cihazın ampulüne 60 cm yaklaşılması durumunda projeksiyonu durdurarak önündeki kişinin gözlerine zarar vermiyor.

Astro, 3250 mAh kapasiteli piliyle 2,5 saate kadar batarya ömrü sunuyor ve 14 saate kadar Bluetooth Hoparlör modunda müzik çalabiliyor. Pili sıfırdan tam dolu hale getirmek için 2 saat şarj etmek gerekiyor.

Kumandasının yanı sıra, Nebula Connect adlı mobil uygulaması aracılığıyla da projektörü kontrol etmek mümkün.

HDMI, USB-C ve Bluetooth cihazları ile bağlanabilen ürün, öte yandan AirPlay üzerinden Apple cihazlara kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor.



