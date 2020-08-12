Anker, yeni kablosuz kulaklıklarını görücüye çıkardı

TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, ufak boyutları ve kablosuz bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor. Günlük hayatta hareket halinde ya da spor yaparken, telefon görüşmeleri yapmak ve müzik dinlemek mümkün hale geliyor. Diğer yandan kulak içi yapıdaki bu ürünler, uzun süre kullanımda kulağı rahatsız edebiliyor, şarjlarının bitmesi halinde ise tekrar telefonu kullanma zorunluluğuyla baş başa bırakıyorlar.

Bu kapsamda Anker, Soundcore kategori markasının yeni TWS kablosuz Bluetooth kulaklık modelleri olan Soundcore Life Dot 2 ve Soundcore Life P2'yi ekledi.

Anker Soundcore Life Dot 2, ‘Sıfır basınçlı AirWings’ yapısı ile kulağa baskı uygulamadığı iddiasında ve tercih edilen yumuşak silikon malzeme ile kulağa göre şekil alabiliyor. Tek şarjla 8 saate kadar çalışan kulaklıklar, taşıma kutusunun şarj özelliği ile toplam 100 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Ürün, 10 dakika şarj olduğunda 90 dakikaya kadar llanılabiliyor.





Bluetooth 5 ve Push and Go teknolojileri sayesinde, kutusundan çıkartıldığında en son eşleştirildiği cihaza otomatik olarak bağlanan Life Dot 2 kulaklıklar, istendiğinde tek kulaklıkla da çalıştırılabiliyor. Ses kalitesi için 3 katmanlı dinamik 8 mm’lik ses sürücüleri kullanan Life Dot 2, böylece yüzde 40 daha fazla bas ve yüzde 100 daha fazla tiz ses seviyelerine ulaşabiliyor.

Her kulaklıkta iki mikrofona sahip olan Soundcore Life P2 TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, cVc 8.0 teknolojisiyle arka plandaki gürültüleri yalıtıyor.

Kulaklıklardaki grafen ses sürücüleri, ses kalitesini ve netliğini artırırken, BassUP teknolojisiyle yüzde 43 daha fazla bas tonu duyulabiliyor. aptX codec’ler ise kulaklıklar ve bağlı olduğu telefon, bilgisayar gibi cihazlarla iletişimin kayıpsız olmasını sağlamayı hedefliyor.

Soundcore Life P2 kulaklıklar, Push and Go teknolojisiyle taşıma kutusundan çıkartıldıkları anda aktif hale geliyor. Tek şarjla 7 saate kadar çalışabilen Life P2, taşıma kutusunun şarj özelliği sayesinde, toplam 40 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de kulaklıkların 10 dakika şarj edilerek 1 saate kadar kullanılmasını sağlıyor.



