Animal Crossing: New Horizons'a yeni güncelleme geliyor

Güncelleme oyuna aşağıdaki özellikleri ve karakterleri ekleyecek:

Yüzme ve Dalış – Animal Crossing: New Horizons’a gelecek yüzme ve dalış özellikleri ile deniz şortunu alan oyuncular ada deniz yaşamı ile tanışabilirler. Adalarının kıyılarındaki davetkar sularda yüzerken, oyuncular adalarının ekosisteminde yaşayan deniz canlılarını keşfetmek ve toplamak için dalış yapabilirler. Müzeye olası eklemeler arayıp keşifler bağışlarken Blathers'tan eğlenceli gerçekler duymaya değer.

Pascal Ödüllü Tarifler Getirir – Yüzerken oyuncular yeni biriyle tanışabilir. Dost ziyaretçi Pascal deniz kabuklarını seviyor gibi görünüyor ve eğer oyuncular dalış sırasında birini keşfederse, buna sahip olup olamayacağını soracaktır. Bir teşekkür olarak, denizkızı temalı DIY tariflerinden bazılarını paylaşacak.

Gulliver? – Ücretsiz güncellemeyi indirdikten sonra, tanıdık görünen, ancak biraz farklı biri, korsan benzeri kıyafetlerle bazen kıyıda görünür. Oyuncular ona yardım teklif ettikten sonra, yardım için minnettarlığını göstermek için özel bir ödül gönderecek.

'Başka bir yaz' güncellemesinin Ağustos ayı başlarında yayınlanması planlanıyor.



