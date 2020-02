Animal Crossing: New Horizons geliyor! Yeni detaylar ortaya çıktı

Animal Crossing New Horizons ile gelen yenilikler:

Adadaki Yaşam: Nook Inc. ıssız bir adaya seyahat etmenizi önerir. Adada hayat, oldukça huzurlu ve dinlendirici. Ada terkedildiği için herkes en baştan yeni bir hayat yaratabilir. Zaman, gerçek zamanı yansıtan mevsimler ve gündüz ve gece döngüleri de dahil olmak üzere gerçek dünyada olduğu gibi doğal olarak akar.

Kendin Yap: Ada sakinleri belirli materyalleri toplayarak, aletler ve mobilyalar da dahil olmak üzere çok çeşitli şeyler üretebilirler. DIY atölyeleri, DIY tarifleri hazırlayarak hayatınızı nasıl zenginleştireceğinizi öğretir. DIY’i daha iyi tanıdıkça, DIY mobilyalarınızın rengini değiştirmek veya özel tasarımlarla süslemek gibi özel becerileri bile öğrenebilirsiniz.

NookPhone: Nook Inc., kendi NookPhone’unuz da dahil olmak üzere bazı temel ihtiyaç ve hizmetleri sağlayacaktır. Kamera ve harita gibi standart uygulamalara sahiptir, ancak zamanla yeni uygulamalar eklenecektir. Kamera, adanın her yerinde oyun içi fotoğraf çekmek için kullanılabilir – süslü filtreler eklemek bile mümkündür.

Nook Miles: Daha somut hedefler arayan oyuncular Nook Mileage programından yararlanabilir. Bazı zorlukları ve deneyimleri yerine getirmek, kaçış paketinin maliyetini ödemek veya sonunda oyun içi ödüller için değişim yapmak için mil kazanacaktır. Ödüller, adadaki zamanınızı zenginleştirebilecek oyun içi Nook Inc. ürünleri ve yardımcı ürünlerden uzak adaları ziyaret etmek için kullanılabilecek biletlere kadar uzanır.

Parti Oyunu: Nook Inc. Deserted Island Getaway paketi ile bir adada en fazla sekiz kişi yaşayabilir. Parti Oyunu’nda bölge sakinleri adayı aynı anda keşfetmeleri için en fazla üç oyuncu çağırabilir. Diğerlerini arayanlar, Lider olur ve geri kalanı Takipçi yapar. Lider’i değiştirmek kolaydır ve diğerlerinin hızla sorumluluk almasına izin verir. Takipçiler tarafından bulunan tüm canlılar veya öğeler Resident Services binasındaki bir geri dönüşüm kutusunda saklanır.

Arazi Geliştirme: Sırıkla atlayarak adadaki nehirleri geçme ve merdiven kullanarak yüksek araziye tırmanmak mümkün olsa da köprü ve eğimler ekleyerek manzarayı da değiştirebilirsiniz. Adanız tamamen kapandıktan sonra, kendi yollarınızı özgürce döşemek ve nehirlerin yollarını değiştirmek veya uçurumları inşa etmek ve yıkmak gibi büyük inşaatlar yapmak için bir izin alacaksınız.

Animal Crossing New Horizons ile birçok yeni özellik bizlerle olacak

Ada Turları: Bu “gizemli ada turları” pilotun isteğine göredir, bu nedenle oyuncular nerede biteceklerini asla bilemezler. Bu küçük adalarda, DIY malzemeleri ve yaratıklar gibi istediğiniz kadar eşya toplamaktan çekinmeyin ve onları ailenize geri götürün.

NookLink: Nintendo Switch Online uygulamasının bir parçası olan NookLink ile oyuncular önceki oyunlardan Animal Crossing: New Leaf veya Animal Crossing: Happy Home Designer Özel Tasarım QR Kod modelini tarayabilirler ve Animal Crossing: New Horizons’a indirebilirler. Çevrimiçi bağlandığında, akıllı telefonu klavye veya sesli sohbet için kullanarak Nintendo Switch Online akıllı telefon uygulamasıyla Animal Crossing: New Horizons’u olan arkadaşlarınızla konuşmak da mümkündür. NookLink Mart ayında başlayacak.

Adanızı Seçin: Adaya uçmadan önce, adayı bir dizi seçenek arasından seçeceksiniz. Örneğin Kuzey veya Güney Yarımküre’de yaşamayı seçmek mevsimlerin zamanlamasını etkileyecektir. Adada mevsimler değiştiğinde aktiviteler de değişir. Kuzey Yarımküre sakinleri için, bahar sadece oyun 20 Mart’ta başladığında başlayacak, böylece sakinler çiçek açan kiraz çiçeklerinin yakında görünmesini bekleyebilirler.

Oryantasyon: Adaya iniş yaptıktan sonra, sakinler Nook Inc. personelinden yardımcı bir oryantasyon oturumu alacaklar. Şu anda, kaçış paketinize dahil olan çadır size sağlanacaktır. Diğer ev sakinleriyle yeni evinizi nerede kurmak istediğiniz hakkında sohbet edebilir ve ev konumlarını seçmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Yerleşik Hizmetler: Yerleşik Hizmetler tesisi, günün 24 saat, haftanın yedi günü günlük ihtiyaçları karşılamak için hizmetinizdedir. Günlük malların satışı, istenmeyen ürünlerin satın alınması ve faydalı tavsiyeler gibi hizmetler sağlarlar.

Ev Sahibi Olun: Nook Inc. tarafından sağlanan çadır harika, ama bir ev düşündünüz mü? Ev kredileri için herhangi bir süre, faiz veya değerlendirme yoktur ve kredinizi kendi hızınızda geri ödeyebilirsiniz. Bir ev bir çadırdan çok daha fazla alan sunar ve ayrıca ekstra mobilyalar ve bagajlar için depolama alanı içerir. Bir ev sahibi olduğunuzda, iç mekan tasarımcınızı kanalize edebilir, duvarları, döşemeleri ve mobilyaları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evinizi daha da genişletmek ve özelleştirmek için uzatma ve tadilat hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Customization Deluxe: Animal Crossing: New Horizons karakterinizin görünümünü cilt tonuna, saç stiline ve kıyafetlere kadar kişiselleştirmekten adada istediğiniz yere bina ve eşya yerleştirmeye kadar her zamankinden daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Evinizin içini ve dışını bile dekore edebilirsiniz.

Yolda olan yapım, çok oyunculu mod ve güncellemeler ile desteklenecek

Havaalanı: Adaya ilk ineceğiniz yer burası. Ayrıca varışınızdan sonraki gün başlayarak günün 24 saati kullanılabilir. Havalimanında, diğer adaların sakinlerini internet veya yerel kablosuz üzerinden kendi adalarınıza davet edebilirsiniz. Ayrıca seyahat edebilir ve diğer adaları kendiniz ziyaret edebilirsiniz. Belirli bir adada sekiz kişiye kadar aynı anda oynayabilir **, bu nedenle iyi bir grup kurabilir ve harika anılar oluşturabilirsiniz.

Ada Genelindeki Yayınlar: Her günün başında, Nook Inc. CEO’su Bay Nook, tüm sakinlere bir yayın yapacak ve bunları önemli ada etkinlikleriyle ilgili en son bilgilerle güncelleyecek ve ada yaşamından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz konusunda önerilerde bulunacaktır.

Yeni Sakinler: Adaya ilk indiğinizde, yanınızda sadece birkaç hayvan sakini ile yaşayacaksınız. Ancak adanızı sıfırdan geliştirdikçe, daha fazla komşu ziyaret edecek ve taşınmayı seçecek. Hatta bazı yeni sakinleri orada kendiniz yaşamaya davet edebilirsiniz.

Ücretsiz Güncellemeler: Oyun başlatıldıktan sonra ücretsiz güncellemeler eklenecek ve yıl boyunca sürekli olarak ücretsiz sezonluk etkinlikler eklenecektir. İlk ücretsiz güncelleme 20 Mart’ta piyasaya sürülecek. Bu güncelleştirmeyi yükleyerek, Nisan ayında Bunny Day’i özel bir etkinlikle kutlayabilirsiniz.

Ek Olanaklar: Adanızı büyüttükçe daha fazla tesis inşa edilecektir. Bu, adanın zengin ekosistemini sergileyen bir müzeyi, kendinizi üretemeyeceğiniz hazır mobilya ve ürünlerle dolu bir mağazayı, giyim ve moda öğeleri sunan bir terziyi ve konukları eğlence amaçlı davet edebileceğiniz bir kamp alanını içerir.

Turistler ve Etkinlikler: Adanız sadece yeni sakinlere değil, aynı zamanda turistlere de ev sahipliği yapacak! Bu geçici ziyaretçiler her zaman beklerler ve adada üretilemeyen ürünler sunabilirler. Ziyaretçiler ayrıca yıl boyunca açılacak olan Balıkçılık Turnuvaları ve Bug-Off’lar gibi eğlenceli etkinliklere de katılabilirler.