Angry Birds salgın sürecinde küllerinden yeniden doğdu

Rovio'nun efsane mobil oyunlarından Angry Birds serisine bugüne dek pek çok oyun eklendi; ancak hiçbiri ilk oyunlardaki başarının yanına yaklaşamadı. Özellikle de akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte mobil oyunların sayıca ve çeşit olarak çoğalmasıyla birlikte Angry Birds kan kaybetmeye başladı ve son yıllarda adını duyan pek kalmadı.

Ancak Nisan ayından başlayan süreçte faaliyet kârını yüzde 160 gibi rekor bir oranda artırmayı başaran Rovio, 13.8 milyon euroya ulaştı. Elbette şirketin bu büyümesinde en büyük etken Angry Birds.



Nisan ayının sonlarına doğru kullanıcı sayısı tarafında ciddi bir artış yaşayan Angry Birds'e olan bu bilgi Rovio'yu da memnun etti ve oyunun geliştirilmesi ve geleceğe kalması için önemli bir gelişme oldu.



