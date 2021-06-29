Angry Birds 2 artık AppGallery’de

Huawei, dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden biri olan Rovio ile yaptığı iş birliği kapsamında, Angry Birds 2 oyununu AppGallery’de oyunculara sunuyor. Huawei kullanıcıları lisans kapsamında ayrıca Huawei Temalar veya saat yüzleri üzerinden cihazlarını Angry Birds temalarıyla özelleştirebiliyorlar.

Huawei Orta Doğu Avrupa & İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, “Dünyanın önde gelen oyun geliştiricilerinden bazılarıyla ortaklıklar geliştiriyoruz ve oyunlar geniş kullanıcı tabanımıza açıldıkça, diğer stüdyolar ve geliştiriciler arasındaki güven artıyor” dedi.

Rovio İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Miikka Lindgren, "Angry Birds 2'nin AppGallery ile ortaklığımız aracılığıyla artık dünya çapında milyonlarca oyuncunun kullanımına sunulmasından dolayı çok heyecanlıyız" diyor ve ekliyor: “Rovio'nun misyonu neşe yaratmak. Oyunlarımız ve yarattığımız neşe yeni kullanıcılara ulaştığında her zaman mutlu oluyoruz”.

Oyun kategorisi, bir yıl öncesine kıyasla %500'den fazla daha fazla oyunun mevcut olmasıyla AppGallery'deki gelişmelerin önemli ayaklarından biri. Huawei bu yılın başlarında arayüzü yenilenen AppGallery'nin ana sayfasında oyun oynamaya ayrılmış ayrı bir sekme oluşturdu. Bu özellik, kullanıcıların ilgi alanlarına özel oyunları ve içerikleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlıyor.

Dünya çapında aylık 540 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en hızlı büyüyen uygulama pazarlarından biri olan AppGallery, Rovio gibi lider markalar ve oyun geliştiricilerle ortaklık yapmaya çalışıyor. Bu ayın başlarında da Playrix, önceki iki zeka oyunu Gardenscapes ve Homescapes'in başarısının ardından yeni restorasyon oyunu Manor Matters'ı AppGallery'de piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.

AppGallery'de listelenen ilk Rovio oyunu olmasına karşın, oyunu temel alan film, Huawei’nin video içeriği platformu olan Huawei Video'da hali hazırda mevcut. Oyunu oynamanın yanı sıra, Huawei kullanıcıları yakında özel Angry Birds 2 temaları ile telefonlarını özelleştirebilecek, Huawei akıllı saatlere sahip müşteriler Angry Birds 2 saat yüzlerini indirebilecek. Huawei ayrıca 170’ten fazla ülkedeki oyunculara ulaşan sosyal kanallarında çeşitli promosyonlar ve teklifler ile Angry Birds 2'yi destekleyecek.

Huawei'nin mobil hizmetler platformu olan HMS ile entegre 134.000'den fazla uygulama ile platforma sürekli olarak yeni içerik getirmek için 4 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle yakın bir şekilde çalışılıyor.