MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid’de yeni dönem! Çevredeki sesleri bildirecek
GeriTeknoloji Android’de yeni dönem! Çevredeki sesleri bildirecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Android’de yeni dönem! Çevredeki sesleri bildirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Android’de yeni dönem! Çevredeki sesleri bildirecek
Abone Olgoogle-news

Google, Android telefonlar için yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik ile Android telefonlar artık belirli sesleri algıladıklarında sizi bilgilendirecek. Özellik İşitme engelli veya işitmekte güçlük çeken kullanıcılar için tasarlandı.

İşitme engeli olan veya işitmekte güçlük çeken kullanıcılar için Google harika bir özellik geliştirdi. Bu yeni özellik ile ‘canlı altyazı’ uygulamasını destekleyen tüm telefonlarda kullanılabilecek. Çevrimdışı olarak çalışan bu özellik dışarıdan gelen bazı sesleri otomatik olarak algılıyor ve kullanıcıya bildiriyor.

10 farklı sesi algılıyor

Google, ses bildiriminin 10 farklı sesi algıladığını bildirdi. Gündelik hayatta çok sık karşılaştığımız bu sesler ise şunlar:

  • Duman ve yangın alarmları
  • Sirenler
  • Bebek sesleri
  • Bağırma sesi
  • Kapı zili
  • Vurma sesi
  • Köpek havlaması
  • Bip sesi
  • Su sesi
  • Sabit telefon sesi

Google’ın yeni özelliği Pixel ve bazı Android telefonlarda kullanılabiliyor. Telefonunuza ‘canlı altyazı’ uygulamasını indirin. Ardından ayarlar menüsünden ‘ses bildirimleri’ menüsünü açın. Bu adımların sonunda özelliği kullanabilirsiniz. Ancak bazı sesleri manuel olarak eklemeniz gerekmektedir. Örneğin, kapı zili bildirimlerini almak için kendi kapı zilinizi sisteme tanımlamanız gerekir. Alacağınız bildirim seçeneğini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Duyma kaybı yaşayan kullanıcıları sevindirecek bu özellik daha fazla sesin eklenmesi ile daha da işlevsel hale gelecek.

Google Chrome'da Varsayılan Arama Motoru Nasıl Değiştirilir?Google Chrome tarayıcısında varsayılan arama motorunu değiştirmek mümkün. Yeni bir sekme açtıp, aramak istediğiniz kelimeyi girdiğinizde, hangi arama motorunu seçtiyseniz o arama moturundan sonuçlar elde edebileceksiniz. Nasıl mı? İşte yolu..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle