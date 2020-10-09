Android’de yeni dönem! Çevredeki sesleri bildirecek
Google, Android telefonlar için yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik ile Android telefonlar artık belirli sesleri algıladıklarında sizi bilgilendirecek. Özellik İşitme engelli veya işitmekte güçlük çeken kullanıcılar için tasarlandı.
İşitme engeli olan veya işitmekte güçlük çeken kullanıcılar için Google harika bir özellik geliştirdi. Bu yeni özellik ile ‘canlı altyazı’ uygulamasını destekleyen tüm telefonlarda kullanılabilecek. Çevrimdışı olarak çalışan bu özellik dışarıdan gelen bazı sesleri otomatik olarak algılıyor ve kullanıcıya bildiriyor.
10 farklı sesi algılıyor
Google, ses bildiriminin 10 farklı sesi algıladığını bildirdi. Gündelik hayatta çok sık karşılaştığımız bu sesler ise şunlar:
- Duman ve yangın alarmları
- Sirenler
- Bebek sesleri
- Bağırma sesi
- Kapı zili
- Vurma sesi
- Köpek havlaması
- Bip sesi
- Su sesi
- Sabit telefon sesi
Google’ın yeni özelliği Pixel ve bazı Android telefonlarda kullanılabiliyor. Telefonunuza ‘canlı altyazı’ uygulamasını indirin. Ardından ayarlar menüsünden ‘ses bildirimleri’ menüsünü açın. Bu adımların sonunda özelliği kullanabilirsiniz. Ancak bazı sesleri manuel olarak eklemeniz gerekmektedir. Örneğin, kapı zili bildirimlerini almak için kendi kapı zilinizi sisteme tanımlamanız gerekir. Alacağınız bildirim seçeneğini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz.
Duyma kaybı yaşayan kullanıcıları sevindirecek bu özellik daha fazla sesin eklenmesi ile daha da işlevsel hale gelecek.
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