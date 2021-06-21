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Android'de Instagram Nasıl Dondurulur? Android Instagram Hesap Dondurma (2021)

#Instagram#İnstagram Dondurma#Android
Androidde Instagram Nasıl Dondurulur Android Instagram Hesap Dondurma (2021)

Sevilen sosyal medya uygulamalarından biri instagram, pek çok kişi için eğlence ve zaman geçirme yeri olarak bilinmektedir. Instagram kullanıcıları her alanda içerik üreterek hesaplarında paylaşımlar yapmaktadır. Instagram hesabını dondurmak ve bu hesaba belirli bir süre ara vermek isteyen kişiler Android üzerinden nasıl yapılacağını merak etmektedir. Android üzerinden instagram hesabı nasıl dondurulur hakkında detayları sizler için derledik.

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Instagram uygulaması, kullanıcı ağı en geniş olan sosyal medya uygulamalarından biridir. Kullanım olanakları geniş olan bu ağ içerisinde paylaşım yapan kişiler gününün çoğu vaktini instagramda geçirmektedir. Instagram üzerinde fazla zaman geçiren ya da paylaşımlarına belirli bir süre ara vermek isteyen kişiler hesaplarını dondurarak bir süre instagramdan uzak kalabilmektedir. Instagram dondurma işlemi Android üzerinden internet sitesi aracılıyla yapılmaktadır.

Android'de Instagram Nasıl Dondurulur?

Android kullanıcılarının merak ettiği konulardan biri instagram hesaplarının android üzerinden nasıl dondurulduğudur. İnternet kullanıcısı olan herkes insatagramın internet sitesi üzerinden hesaplarını kolaylıkla dondurmaktadır. Android kullanıcısı olan kişiler web arama motoru üzerine instagram hesabı dondurma şeklinde arama gerçekleştirmelidir. Yapılan bu arama sonucunda belirli sayfalarda hesap dondurma linkleri çıkmaktadır. Buradan hurriyet.com.tr instagram dondurma sayfasına giriş yapılarak ilgili sayfada yer alan işlemleri gerçekeştirmeniz yeterli olacaktır.

Instagram'ın dondurma adresine giriş yapan kişiler daha sonra karşılarına çıkan sayfa üzerinden instagramı neden kapattığına dair bilgileri girmektedir. Son olarak şifre giriş yapılarak instagram hesabı dondurulmaktadır. Hem android hem de farklı cihazlardan instagram hesabı aynı şekilde dondurulmaktadır. Hesabını tamamen silmek isteyen kişiler için hesap silme linkleri bulunmaktadır. Tamamen hesabını kapatmak isteyen kişiler de bu linkler üzerinden şifre girişi yaparak sayfalaırnı kapatmaktadır.

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Android Instagram Hesap Dondurma

Android üzerinden instagram hesap dondurma işlemleri yapmak isteyen kişiler ilk olarak instagram dondurma sayfasına giriş yapmalıdır. Herhangi bir cihaz üzerinden yapılan instagram hesap kapatma araması ile Google'da Hurriyet.com.tr'nin sayfalarına giriş yapmanız yeterlidir. Android kullanıcıları web üzerinden kolaylıkla hesaplarını kapatabilmektedir. Hızlı ve kolay işlem için hesap dondurma linkine tıklayan kişiler instagram hesapları üzerinden giriş yapmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapan kişiler ardından karşılarına çıkan sayfa üzerinden hesap dondurma nedenini belirtmektedir.

Hesabını dondurmak isteyen kişiler son olarak şifre giriş yaparak işlemi tamamlamaktadır. Hesabı dondurma işlemini geri almak isteyen kişiler aynı şekilde hesaba kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak kullanmaya devam etmektedir. Haftada yalnızca bir kere hesap dondurulma işlemi yapılmaktadır. Hesap istenildiği zaman aktif hale getirilerek kullanılmaya devam edilmektedir. Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız instagram hesap silme bağlantısına tıklayarak bilgi alabilrisiniz.

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#Instagram#İnstagram Dondurma#Android