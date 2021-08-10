Android'de Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? (Kalıcı Ve Geçici)

Android cihazlarda yapılan instagram hesabı dondurma işlemi kapsamında hesapta yer alan profil, fotoğraflar, yorumlar ve beğenmeler, yeniden giriş yaparak hesabın bir kez daha aktif hale gelene kadar gizlenmiş olur.

Instagram Hesabı Androidler İçin Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

Instagram hesabının android cihazlar içerisinde kalıcı bir şekilde kapatılması için birkaç adımın takip edilmesi gerekir. Takip edilen bu adımlar aracılığı ile instagram hesabı kolay bir şekilde kapatılmaktadır. Instagram hesabının androidler içinde geçici bir şekilde dondurulabilmesi için gerekli ola adımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Hesabın dondurulması için gerekli olan ilk işlem android üzerinden instagramın resmi uygulamasına ya da sitesine girmektir.

Sayfaya girdikten sonra dondurulmak istenen hesaba giriş yapılmalıdır.

Hesaba giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan simgesine tıklanır ve ardından profili düzenle yazan kısma tıklanır.

Daha sonra ekranı aşağı kısöma indirerek sağ altta yer alan hesabımı geçici olarak kapat yazan kısma tıklamak gerekir.

Bu işlemden sonra instagram tarafından hesabını neden kapattığın ile ilgili bir soru ekranı gelecektir. Bu sorunun cevabı için instagramın sunmuş olduğu cevaplardan bir tanesinin seçilmesi gerekir.

Bu soru cevaplanmadığı sürece instagram dondurma işlemi gerçekleşmeyecektir.

Son olarak da şifre yeniden girilir ve hesap geçici bir şekilde dondurulmuş olur.

Instagram Hesabı Andoridler İçin Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Andoridler için hesabın kalıcı olarak silinmesi için ilk olarak Instagram hesabına giriş yapılır ve hesabını sil yazan yere basılır. Hesabını neden silmek istediğin sorusuna cevap seçilir ve ardından da hesabımı kalıcı olarak sil yazan yere basılır. Böylece hesap kalıcı olarak silinmiş olur.