Android uygulamaları Windows 10'a geldi

Samsung ile Microsoft'un ortak çalışması ile birlikte dün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Telefonunuz uygulamasının detayları ortaya çıktı. Kullanıcılar artık Android uygulamalarına ulaşmak için bilgisayarını da kullanabilecek.

Bu entegrasyonun ardından Windows 10 üzerinden mobil uygulamalara erişim mümkün hale geliyor. Telefonunuz uygulamasına eklenen Uygulamalar bölümüne girdiğinizde Android telefonunuzda yüklü olan uygulamaların listesini görebiliyorsunuz. Instagram'dan Facebook'ta telefonunuzda ne varsa karşınıza geliyor.

Bu sayede mobil uygulamalar Başlat Menüsü'ne de sabitlenebilecek ve kullanıcılar hızlıca bu uygulamalara erişebilecek.



Bu uygulama ile PC'de birden fazla mobil uygulamanın çalıştırılabilecek olması da kullanıcıların işine fazlasıyla gelecek.

Android 9 Pie ve üstü işletim sistemini kullanan telefonlar ile bu özelliği kullanabileceksiniz.

İlk etapta Samsung telefonlarla bu özelliği kullanabilmek mümkün olacak. İşte bu özelliği destekleyen Samsung telefonlar:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip



