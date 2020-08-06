Android uygulamaları Windows 10'a geldi
Telefonunuzda bulunan uygulamaları artık bilgisayarınızın üzerinden de kullanabileceksiniz. İşte Windows 10'a sessiz sedasız gelen yeni özellik...
Samsung ile Microsoft'un ortak çalışması ile birlikte dün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Telefonunuz uygulamasının detayları ortaya çıktı. Kullanıcılar artık Android uygulamalarına ulaşmak için bilgisayarını da kullanabilecek.
Bu entegrasyonun ardından Windows 10 üzerinden mobil uygulamalara erişim mümkün hale geliyor. Telefonunuz uygulamasına eklenen Uygulamalar bölümüne girdiğinizde Android telefonunuzda yüklü olan uygulamaların listesini görebiliyorsunuz. Instagram'dan Facebook'ta telefonunuzda ne varsa karşınıza geliyor.
Bu sayede mobil uygulamalar Başlat Menüsü'ne de sabitlenebilecek ve kullanıcılar hızlıca bu uygulamalara erişebilecek.
Bu uygulama ile PC'de birden fazla mobil uygulamanın çalıştırılabilecek olması da kullanıcıların işine fazlasıyla gelecek.
Android 9 Pie ve üstü işletim sistemini kullanan telefonlar ile bu özelliği kullanabileceksiniz.
İlk etapta Samsung telefonlarla bu özelliği kullanabilmek mümkün olacak. İşte bu özelliği destekleyen Samsung telefonlar:
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy Note10
Samsung Galaxy Note10+
Samsung Galaxy Note10 Lite
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy A8s
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A60
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A70s
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy A90s
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy XCover Pro
Samsung Galaxy Z Flip
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