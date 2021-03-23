Android uygulamaları neden çöküyor? Google'dan ilk açıklama geldi

Android telefonların büyük bölümünde yaşanan sorun dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen hata ile ilgili Google'dan ilk açıklama geldi.

Android'in gelişiticisi olan Google, WebView kaynaklı olan sorunun telefonlarda yüklü uygulamaların kendi kendine kapanmasına yol açtığını duyurdu.

ABD merkezli şirket, sorun yaşayan kullanıcılar için bir de çözüm önerisi paylaştı.

Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırabileceklerinin altını çizen Google, bunun geçici bir çözüm sağlayabileceğini bildirdi.

Google aynı açıklamada kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayarak söz konusu sorunu kökten çözeceği bilgisi paylaştı.