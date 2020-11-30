Android uygulamaları bilgisayarda çalışabilecek

Microsoft, uzun yıllardır telefonlardaki uygulamaların Windows üzerinden de çalışabilmesini istiyor. Bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz yıllarda Project Astroia isimli projesiyle bunu deneyen şirket, istediği sonucu alamamış ve proje yarım kalmıştı.

Ancak şirketin bu konuda pes etmediği ve Project Latte projesi ile birlikte hayalini gerçekleştirmek için yeniden adım attığı öğrenildi. Proje Windows Subsystem for Linux yani WSL aracını temel alacak.

Bir yandan Insider programında test süreci devam ederken, diğer yandan test için Samsung telefonların kullanıldığı öğrenildi. Microsoft'un bir süredir Samsung ile işbirliği içinde olduğu ve entegrasyon sürecinde sıkı bir alışverişte oldukları biliniyor.



Ancak Microsoft'un işi o kadar da kolay değil. Öncelikle Google Play Services’in sadece Android ve Chrome OS cihazlarda çalışması gerekiyor. Yoksa Google'ın alternatif işletim sistemlerine izni yok. Bu nedenle Microsoft'un bir Android alt sistemini kurması hayati önem taşıyor.

Microsoft bu konuda açıklamada bulunmazken, akıllara Huawei Mobile Services geliyor. Huawei de bu platform üzerinden telefonuyla bilgisayarlarını bir araya getirebiliyor ve başarılı bir entegrasyon söz konusu.

Microsoft'un 2021 yılının sonlarına doğru projeyi hayata geçirmesi bekleniyor. Bakalım şirket bu kez amacına ulaşabilecek mi?



