Android rekor kırdı, 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Oyun geliştiricilerine özel olarak geliştirilen Google for Games Developer Summit bünyesinde önemli açıklamalar yapıldı. Google ekibinden Greg Hartell, yaptığı açıklamada Android platformunda aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiği duyuruldu. Bu, elbette bir rekor!

Paylaşılan bir diğer dikkat çeken nokta ise YouTube'a giren 200 milyondan fazla kullanıcının oyun içeriklerini izlemesi... Kullanıcılar, her sene 50 milyar saati aşkın süre video çekiyor ve YouTube'ta yayınlıyor. 200 milyon kullanıcının oyun oynamak yerine YouTube'dan oyun videolarını izlemesi ise çekilen videoların boşa olmadığını gösteriyor.

Uygulama ve oyunlara göz atıldığında da 2019'da toplamda 116 milyar indirilme rakamına ulaşılmış. Android platformu şu an için 2,5 milyar aylık aktif cihaza ve 2 milyar aylık aktif kullanıcıya da sahip durumda.

Oyun tarafına daha fazla ağırlık vermek gerektiğinin farkında olan Google, geçtiğimiz dönemde Google Stadia isimli dijital oyun platformunu kurmuş ve oyun sektörüne yepyeni bir bakış açısı getirmişti. Son olarak şirket, Stadia için oyun stüdyosu satın almıştı.