Android process acore hatası ne demek? Com Google process gapps hatası nasıl düzeltilir?

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Android process acore hatası olarak bilinen ve telefonu kullanmayı zorlaştıran bu problem kullanıcılarına sık sık android.process.acore işlemi durduruldu uyarısını vermektedir. Özellikle telefonlarda bu hata çok görülür. Telefonun sağlıklı bir şekilde kullanımı bu hatanın çözümünü gerektirmektedir.

ANDROİD PROCESS ACORE HATASI NE DEMEK?

Android process acore hatası çözümüne yönelik olarak aşağıda verilen yolların izlenmesi gerekmektedir:

- Kişisel uygulamalarının kullanıldığı önbellek ve verilerini temizlenir.

- Öncelikli olarak cihazın senkronizasyon özelliklerinin kapatılması gerekmektedir.

- Telefonda bulunan kişiler rehberinin silinme olasılığına karşı rehberin yedeklenmesi gerekmektedir.

- Bu işlemden sonra ayarlar bölümüne gidilerek uygulama yöneticisine başvurulur.

- Sayfanın en aşağısında bulunan kişiler seçeneğine seçilir.

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- Bu işlemin durması için zorla durdur seçeneğinin seçilmesi gerekir.

- Durdurma işleminden sonra önbellek temizleme bölümü seçilir.

- Temizleme esnasında gelen onay mesajları onaylanır.

- İşlem bitince uygulama yöneticisi kişiler saklama bölümü seçilir.

COM GOOGLE PROCESS GAPPS HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Yapılan tüm işlemlerden sonra problemin çözümü için aşağıdaki işlemlere devam edilir:

- Force stop seçeneği seçilir ve onaylanır.

- Önbellek ile verilerin temizleme aşamaları yapılır.

- Cihaz tüm bu işlemlerden sonra yeniden başlatılır.

- Kişiler yedeklediğini yerden tekrar android sistemin kullanıldığı telefona yüklenir. Böylece hata almadan sistem içeriklerinin kullanımına devam edilir.