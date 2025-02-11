Android kullananlara güzel haber

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Android 16 sürümü yakında sık seyahat edenler için hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip olacak: zaman dilimi değişikliklerinde uyarı verilecek.



Eğer bir zaman dilimi değişikliği içeren seyahatiniz olduysa, bunun kafa karıştırabileceğini de bilirsiniz. Telefonunuz yeni zaman dilimine otomatik olarak geçer ve genelde bunu fark etmezsiniz bile.



Android 16'ya gelmesi beklenen özellik sayesinde, kullanıcılar bu kafa karışıklığını yaşamamaları için bir de uyarı alacak.



Android Authority'nin haberine göre, Android 16'nın beta sürümünde özellik aktif durumda. Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat sekmelerinin içerisinde, "zaman dilimi değişikliği" yer alıyor ve bu da kullanıcıların "zaman dilimleri otomatik olarak güncellendiğinde bildirim almalarını" sağlıyor.



Şu an için özellik sadece Android 16 beta sürümünde aktif olsa da, tam sürümde de kullanıma sunulma ihtimali yüksek.



Küçük bir değişiklik, ancak seyahat edenler için önemli bir adım. Özellikle de araç kullanırken zaman dilimini değiştirmek zorlayıcı olabilir. Bu yeni özellik sayesinde, söz konusu zorluk da tarihe karışacak.