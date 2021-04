Android Downloading Do Not Turn Off Target hatası nedir ve çözümü nasıldır?

Downloading do not turn off target hatası Android telefonların başlatılması esnasında karşılaşılan bir problemdir. Bu problemi pek çok kişi yaşamaktadır. Genellikle Samsung bazlı Nexus cihazlarında görülen bu hatanın çözümü de mümkündür.

Android Downloading Do Not Turn Off Target Hatası Nedir?

Android telefonlarda bazen kendi kendine kapanıp yeniden başlatıldığında siyah bir arka plan üzerinde downloading do not turn off target yazısı ekranda takılı kalmaktadır. Bu hata birkaç dosyanın indirilmesinin ardından gitmesi gereken bir mesaj olarak gözükse de çoğu zaman hata düzelmemektedir. Bu hata donanımınızın yazılımının zarar gördüğü anlamına gelmektedir. Fakat sadece sebep bu olamayabilir.

Bu hata sadece indirme modunda meydana gelmektedir. İndirme modu ise Samsung cihazının kendi cihazına özel flashing sistemi olmaktadır. Bu mod telefonu başlatmak için veya fabrika ayarlarına döndürülmesi için kullanılır. Bu hata ise pek çok farklı sebepten dolayı alınmaktadır. Fakat genellikle kullanıcıların telefonu buton kombinasyonu ile kurtarma moduna almaya çalışması sürecinde bu hata ile karşılaşılmaktadır.

Kullanıcıların cihazlarındaki kurtarma moduna gidebilmeleri için Güç tuşu+ Home tuşu+ ses açma tuşu şeklinde tuş kombinasyonunu kullanmaları gerekir. Fakat pek çok kullanıcı ses açma tuşu yerine ses kapama tuşuna yanlışlıkla basmaktadır. Bu sayede kurtarma modu yerine de indirme modu ile karşılaşılır. Downloading do not turn off target hatası da bu şekilde oluşmaktadır.

Downloading Do Not Turn Off Target Hatası Çözümü Nasıldır?

Bu hatanın sebebi indirme modundan kaynaklanıyor ise çözümü oldukça kolaydır. Bu hatanın çözümü için şu adımlar takip edilmelidir:

- Güç düğmesi+ home düğmesi+ ses azaltma düğmesi tuş kombinasyonuna aynı anda basılı tutulması gerekir.

- Ekran siyah olana kadar basılı tutulmalıdır.

- Bu işlemlerden sonra telefon kendi kendine tekrardan başlamaz ise güç tuşuna basılı tutup tekrar başlatmak gerekir.

Bu işlemlerden sonra hata düzelmedi ise kapasitörler boşaltılarak yeniden başlatmak denenmelidir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

- Telefonunuzu kapatın.

- Telefonun bataryasını sökün. Eğer telefon Galaxy S6 veya daha üst bir model ise Ses kapama tuşu ve güç tuşuna 10 saniye kadar basılı tutun.

- Sim kart ile birlikte SD kartınızı çıkarın.

- Bataryayı çıkardıktan sonra 20 saniye güç tuşuna basılı tutun.

- Telefona geri bileşenleri tekrar takıp çalıştırmayı deneyin.