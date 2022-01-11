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Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Erken uyarı sistemi hakkında bilgiler

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Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır Google Alanya depremini nasıl bildi Erken uyarı sistemi hakkında bilgiler

Android deprem uyarı sistemi meydana gelen depremler ile gündem oldu. Olası bir depremi 10 saniye önceden haber verebilen 'erken uyarı sistemi öngörüleri ve teknoloji sayesinde cebimize kadar girdi. A Deprem uyarı sistemi aracılığıyla bölgedeki tahmini deprem ve şiddetini cihazlara uyarı olarak gönderen Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt ediyor. Peki, Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor? İşte, erken uyarı sistemi hakkında bilgiler

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Alanya açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin, deprem yaşanmadan 1 dakika kadar önce bölgede oturanlara Google tarafından bildirildiği iddia edildi. 

Sosyal medyada çok sayıda kişi, deprem uyarı sistemi yardımıyla sesli ve görsel bir uyarı mesajı aldıklarına dair paylaşımda bulundu.

Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır Google Alanya depremini nasıl bildi Erken uyarı sistemi hakkında bilgiler

Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Android deprem uyarı sistemi, sürüm olarak güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabiliyor. 

Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde Android cihazlar, mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturur. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarır. Sarsıntı bittiğinde ise cihaza dokunarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları alınabilir. 

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Şu anda Türkiye, Yunanistan, Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanılabilen teknolojinin, yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulması hedefleniyor. 

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIYOR?

  • Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin.
  • Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.
  • Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına gelmektedir. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz. 
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