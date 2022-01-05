Alanya depremi ardından gündem oldu: Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor? Google Alanya depremini nasıl bildi?

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Alanya açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin, deprem yaşanmadan 1 dakika kadar önce bölgede oturanlara Google tarafından bildirildiği iddia edildi.



Sosyal medyada çok sayıda kişi, deprem uyarı sistemi yardımıyla sesli ve görsel bir uyarı mesajı aldıklarına dair paylaşımda bulundu.

Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Android deprem uyarı sistemi, sürüm olarak güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabiliyor.

Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde Android cihazlar, mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturur. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarır. Sarsıntı bittiğinde ise cihaza dokunarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları alınabilir.

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Şu anda Türkiye, Yunanistan, Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanılabilen teknolojinin, yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulması hedefleniyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIYOR?