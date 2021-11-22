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Android 12 ne zaman gelecek?

#Android 12#Android 12 Ne Zaman Gelecek#Android 12 Çıkış Tarihi
Android 12 ne zaman gelecek

Android 12 ne zaman çıkacağı ile bir süredir gündemdeydi. Android 11 ile kullanıcıların hayatına pek çok kolaylık getiren Google, Android 12 sürümü ile bazı konularda geliştirme yapmaya devam edecek. Kilit ekranı, buton yapılandırması ve arayüz üzerinde minimalist tercihlere yönelecek olan Google, Android 12 sürümünde bu detaylara yer verecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

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Android 12 ne zaman çıkacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için stabil sürüm peyderpey cihazlara yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

ANDROİD 12 NE ZAMAN GELECEK?

Android 12 kararlı sürümü ile Ekim ayında dağıtılmaya başlandı. Yayına çıkması beklenen güncellemenin marka ve modellere göre optimize edilmesinin ardından pek çok cihaza gönderilmesi bekleniyor. Güncellemenin aynı gün Google Pixel serisi telefonlara dağıtılacağı öngörülüyor. Samsung ve Xiaomi marka cihazların ise Aralık ayında bu güncellemeyi alacağı düşünülüyor.

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