Android 12 ne zaman gelecek?

Android 12 ne zaman çıkacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için stabil sürüm peyderpey cihazlara yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

ANDROİD 12 NE ZAMAN GELECEK?

Android 12 kararlı sürümü ile Ekim ayında dağıtılmaya başlandı. Yayına çıkması beklenen güncellemenin marka ve modellere göre optimize edilmesinin ardından pek çok cihaza gönderilmesi bekleniyor. Güncellemenin aynı gün Google Pixel serisi telefonlara dağıtılacağı öngörülüyor. Samsung ve Xiaomi marka cihazların ise Aralık ayında bu güncellemeyi alacağı düşünülüyor.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0