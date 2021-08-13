Android 12 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi
Android 12 ne zaman çıkacağı ile bir süredir gündemdeydi. Android 11 ile kullanıcıların hayatına pek çok kolaylık getiren Google, Android 12 sürümü ile bazı konularda geliştirme yapmaya devam edecek. Kilit ekranı, buton yapılandırması ve arayüz üzerinde minimalist tercihlere yönelecek olan Google, Android 12 sürümünde bu detaylara yer verecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar
Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için stabil sürüm peyderpey cihazlara yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar
ANDROİD 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Android 12, cihazlardaki performans ve kararlılığa yönelik iyileştirmelerle de öne çıkacak. Sürümün en geç Ekim ayında yayında olması bekleniyor.