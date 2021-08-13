Android 12 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi

Android 12 ile cihazlarda yeni detaylar ortaya çıkacak. Beta sürümü bir süre önce kullanıma sunulan Android 12 için stabil sürüm peyderpey cihazlara yönlendirilecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

ANDROİD 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 12, cihazlardaki performans ve kararlılığa yönelik iyileştirmelerle de öne çıkacak. Sürümün en geç Ekim ayında yayında olması bekleniyor.