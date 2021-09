Android 12 ne zaman çıkacağı ile bir süredir gündemdeydi. Android 11 ile kullanıcıların hayatına pek çok kolaylık getiren Google, Android 12 sürümü ile bazı konularda geliştirme yapmaya devam edecek. Kilit ekranı, buton yapılandırması ve arayüz üzerinde minimalist tercihlere yönelecek olan Google, Android 12 sürümünde bu detaylara yer verecek. Peki, Android 12 ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

ANDROİD 12 NE ZAMAN GELECEK?

Android 12 için net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak, sızdırılan bilgilere göre Android 12'nin 4 Ekim'de yayınlanacağı öne sürülüyor. Yayına çıkması beklenen güncellemenin marka ve modellere göre optimize edilmesinin ardından pek çok cihaza gönderilmesi bekleniyor. Güncellemenin aynı gün Google Pixel serisi telefonlara dağıtılacağı öngörülüyor.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0