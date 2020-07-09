Android 11 ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu
Google uzun süredir üzerinde çalıştığı ve milyonlarca telefona pek çok yenilik getirecek yeni mobil işletim sistemi Android 11 için geri sayım sürüyor. Peki Android 11 ne zaman yayınlanacak?
Google henüz bir tarih paylaşmamış olsa da, Android 11 üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Google geliştiricileri için canlı olarak yayımlanan “Works With “Hey Google” Smart Home Summit – APAC” isimli videoda ise yeni işletim sisteminin çıkış tarihi ortaya çıktı. Geçen sene 3 Eylül tarihinde görücüye çıkan Android 10 gibi, Android 11 de yakın bir tarihte, 8 Eylül'de kullanıcılara sunulacak.
Android 11 güncellemesini en önce Google'ın kendi geliştirdiği Google Pixel serisi telefonlar alacak. Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a ve Pixel 4 serisi telefonların güncellemeyi almasının ardından diğer markalara ait telefonlar da kademeli olarak bu güncellemeye geçecek.
Android 11 güncellemesini alacak telefonlar
Diğer yandan Android 11 güncellemesini alacak telefonlar da ortaya çıktı.
PocketNow internet sitesi, bu kez Android 11 desteğine sahip telefonların listesini paylaştı. 3 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen; ancak ABD'de devam eden gösteriler nedeniyle ertelenen Android 11, pek çok yeni özelliği bir arada sunacak.
Peki bu özelliklere hangi telefonlar sahip olacak? İşte güncellenecek o telefonlar:
Google:
Pixel 2/2 XL
Pixel 3/3 XL
Pixel 3a/3a XL
Pixel 4/4XL
Samsung:
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Galaxy Note 10/10+/10+ 5G
Galaxy S10/S10 Plus/S10e/S10+ 5G
Galaxy S9/S9+
Galaxy M31
Galaxy A71
Galaxy A10/10s/A10e
Galaxy A91
Galaxy A50/A50s
Galaxy A30/A30s
Galaxy A90/A90 5G
Galaxy A51
Nokia:
Nokia 8.1
Nokia 8.2 5G
Nokia 7.2
Nokia 6.2
Nokia 5.3
Nokia 4.2
Nokia 1.3
Nokia 1 Plus
Nokia 2.3
Nokia 3.2
OnePlus:
OnePlus 8/8 Pro
OnePlus 7/7 Pro
OnePlus 7T/7T Pro
OnePlus 6/6T
Redmi:
Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi K30 Pro/K30 5G
Redmi K20/K20 Pro Premium
Redmi Note 8/Note 8 Pro
Xiaomi:
Mi Note 10/Mi Note 10 Pro
Mi 9 Pro/MI 9 Pro 5G
Mi A3
Mi CC9/CC9e
Mi 9T/Mi 9T Pro
Poco F2 Pro
Poco X2
Huawei:
Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
Huawei Mate 20/Mate 20 Pro
Huawei Mate 20X
Huawei Mate 20 RS
Huawei P20/P20 Pro
Honor:
Honor V20/View 20
Honor 20/20 Pro
Honor 10 Youth Edition
Honor Magic 2
Honor 20i
Honor 30/30 Pro
Realme:
Realme 3/3 Pro
Realme 5/5 Pro
Realme X
Realme X2 Pro
Realme XT
Realme X30 5G
Realme 6/6i/6i Pro
Oppo:
Oppo Find X2/X2 Pro
Oppo Reno3 5G/Reno3 Pro 5G
Oppo Reno3 Youth
Oppo Reno2/Reno 2 F/Reno2 Z
Oppo F11/F11 Pro
Oppo F15
Oppo Reno Ace
Oppo Reno 10 x zoom
Oppo Ace2
Oppo A9 (2020)
Oppo A5 (2020)
Vivo:
Vivo NEX 3S 5G
Vivo NEX 3
Vivo IQOO 3 5G
Vivo X30/X30 Pro
Vivo V17
Vivo V15/V15 Pro
Sony:
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 10 II
LG:
LG V50 ThinQ 5G/V50S ThinQ 5G
LG G8X ThinQ
LG V40 ThinQ
LG V35 ThinQ
LG V30S ThinQ
Asus:
Asus ZenFone 6
Asus ROG Phone 2
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