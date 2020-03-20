Android 11: Airdrop benzeri özellik telefonlara geliyor

9to5Google internet sitesinde yayınlanan habere göre Google, Airdrop benzeri bir özelliğin üzerinde çalışıyor. Fast Share ismini taşıması beklenen yeni özellik, Airdrop özelliği ile aynı mantıkta çalışacak. Peki bu özelliğin gelmesiyle birlikte Android kullanıcıları için ne değişecek?

Airdrop ile kullanıcılar iPhone ve iPad'ler arasında herhangi bir internet bağlantısı olmaksızın kolayca dosya transferi yapabiliyor. Bluetooth üzerinden yapıldığı için de hayli hızlı çalışan ve videoların dahi saniyeler içinde bu özellik sayesinde diğer cihaza gönderilebilmesi mümkün hale geliyor. WhatsApp üzerinden fotoğrafın çözünürlüğü bozulur diye Airdrop kullananların sayısı da hiç az değil.

Hal böyle olunca Android cihazlarda bu tip bir özelliğin eksikliği uzun süredir hissediliyordu. Android 11 sürümü ile çıkması beklenen özellik, Fast Share ismi dışında farklı bir isim de kullanabilir.

Android 11, henüz test aşamasında bir işletim sistemi ve son kullanıcıya ulaşmasına henüz aylar var.