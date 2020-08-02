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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazlar belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazlar belli oldu
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Samsung, Ağustos ayı içinde Android 10 güncellemesi alacak cihazlarının bir listesini paylaştı. Peki hangi telefonlar güncelleme alacak?

Samsung, Google'ın mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android 10'un Ağustos ayında hangi cihazlarına geleceğini açıkladı. Buna göre Galaxy A10, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A ve Galaxy Tab S5e halihzırda güncellenmiş modeller. Bu ay ise Galaxy J4, Galaxy J8, Galaxy M10, Galaxy Tab S4 ve Galaxy Tab A'nın son güncellemeyi alacağı öğrenildi.

Mayıs-Temmuz döneminde 15'i aşkın cihazına Android 10 desteği sunan Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, Android 11 öncesinde son güncelleme takvimini organize ediyor.

Şirket, Unpacked 2020 etkinliği kapsamında beş yeni cihazının duyurusunu yapacak. 5 Ağustos'ta yapılması beklenen etkinlikde şirketin yeni arayüzü OneUI 2.5 sürümü de kullanıma sunulabilir.

Samsung'un 5 Ağustos'taki etkinliğini canlı olarak hurriyet.com.tr sayfalarından takip edebileceksiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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