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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar belli oldu

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Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar belli oldu
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Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, yeniden eski günlerine dönmeye çalışıyor. Bu kapsamda pek çok akıllı telefon çıkaran şirket, satışa sunduğu cihazlara güncelleme desteği vermeyi de sürdürüyor. Bu kapsamda Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefon modelleri de ortaya çıktı.

Nokia düğmeye basıyor; Android 10 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya başlıyor. Android 10'un yayınlanmasının üzerinden 6 ayı aşkın bir süre geçmesine karşın telefonlarına güncelleme çıkarmayan şirketin artık beklemeyeceği netleşmiş durumda. Doğrudan Nokia'nın arkasındaki isim olan HMD Global tarafından yayınlanan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde Nokia 2.2, Android 10 güncellemesini alacak ilk telefon olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde ise Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 1 model cihazlar Android 10 güncellemesine terfi edecek. 

Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar belli oldu

2020'nin son çeyreğinde ise Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8.1 ve Nokia 9 PureView model cihazlara güncelleme çıkılacak. 

Böylece Nokia telefon sahiplerinin uzun süredir beklediği güncelleme takvimi netleşmiş oldu. 

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