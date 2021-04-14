Anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır? Anakart bilgilerine nasıl bakılır ile ilgili bilgiler

Ana kart bilgisayarların beynidir. Özellikle bilgisayar kasası açıldığı zaman görülen tüm o karmaşık yapı ana kart sayesinde yönetilmektedir. Pek çok farklı ana kart modeli bulunmaktadır. Birçok farklı yöntem ile ana kart modelini ve ana kart bilgilerini öğrenmek ise mümkündür.

Ana Kart Modeli Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

Standart bit bilgisayar kullanıcı ana kart modelini bilemez. Bu bilgileri de bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat kendisine yeni bilgisayar alacak kişiler veya yeni bir sistem kuracak kişilerin ana kart model bilgilerini öğrenmesi gerekir. Sizlerde ana kart modelinizi öğrenmek istiyorsanız şu adımları takip etmeniz gerekir:

- İlk olarak Windows tuşu +R kombinasyonu ile Çalıştır ekranı açılmalıdır.

- daha sonra arama kısmına msinfo32 exe yazılmalı ve aratılmalıdır.

- Kullanıcılar burada sistem bilgisi ile karşılaşacaktır.

- Buradan sistem özeti sayfası açılmalıdır.

- Daha sonra sistem modeli sayfası bulunmalıdır.

- Burada ana kart model ve bilgileri yer almaktadır.

Ana Kart Bilgilerine Nasıl Bakılır İle İlgili Bilgiler

Günümüzde pek çok kullanıcı ana kart bilgilerine nasıl ulaşacağını bilememektedir. Ana kart bilgilerine ulaşmak mümkün olduğu gibi farklı yöntemler ile de ana kart bilgilerini de öğrenmeniz mümkündür.

CPU-Z ile ana kart modeli şu şekilde öğrenilebilir:

- CPU-Z programı indirilmelidir.

- Kurulum tamamlandıktan sonra program başlatılmalı ve Mainboard bölümü açılmalıdır.

- Burada model satırı bulunmalıdır.

- Model satırında ana kart modeli yer almaktadır.

Belarc Advisor ile ana kart modeli öğrenmek için ş adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak Belarc Advisor programı indirilmelidir.

- Programın kurulumu tamamlandıktan sonra tarama işlemi başlatılmalıdır.

- Daha sonra bu program bir internet sayfası oluşturacaktır.

- Sayfada System Model bölümü bulunmalıdır.

- Burada cihazın ana kart modeli yer almaktadır.

Belarc Advisor ücretsiz bir yazılımdır. Bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayar taranır ve internet sayfası oluşturulur. Bu sayfa içerisinde cihazın sistem ekranında bile yer almayan tüm bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca bu programın oluşturduğu sayfa içerisinde son 1 ay içerisinde bilgisayarda bulunan gerekli veya gereksiz tüm bilgiler bulunmaktadır. Bilgisayarların düzenli olarak kontrolünün sağlanması için Belarc Advisor programı oldukça ideal bir program olmaktadır.