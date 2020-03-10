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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 10.03.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Havalimanları Konseyinin akademik üyesi oldu

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Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Havalimanları Konseyinin akademik üyesi oldu
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Anadolu Üniversitesi (AÜ), artan havacılık standartlarına göre eğitim ve öğretim olanakları sağlayan Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI), Avrupa kıtası akademik üyesi olarak kabul edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın girişimleri sonucu konseye kabul edilen AÜ, Türkiye'den akredite alan ilk ve tek üniversite olma niteliğine kavuştu.

Konseyde Türkiye'yi temsil edecek AÜ, ACI üyeliği ile sivil havacılık yönetimi alanındaki uzmanlığını, akademik ve uzaktan eğitim altyapısı ile entegre ederek geliştirme fırsatı elde edecek.

Sivil havacılık ve havaalanı yöneticiliği alanlarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılım gösterebileceği kurslar ve eğitim programları için ACI ve AÜ olanaklarını ortak olarak kullanacak. İş birliği alanlarını genişletmek isteyen taraflar, diploma programlarında da birlikte çalışabilecek.

Üyelikle beraber ACI tarafından her yıl 4 kez olmak üzere farklı havalimanlarında ve ülkelerde düzenlenen konferanslara katılma fırsatı bulan AÜ, katkı alanlarını çeşitlendirmenin yanında ücretsiz olarak birçok yayından faydalanabilecek.

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