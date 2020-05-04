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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 04.05.2020 - 06:57,Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi, sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor

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Anadolu Üniversitesi, sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik sanal eğitim fuarında, Anadolu Üniversitesinin (AÜ) de yer aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı eğitimden spora, kamudan özel sektöre kadar tüm iş kolları ve sektörlerde planlanan işler için dijital ortamlar üzerinden birçok farklı yöntemin uygulandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte planlanan birçok etkinliğin askıya alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılması planlanan "Ünitercih" fuar takvimi kapsamındaki organizasyonların, sanal fuar formatıyla hayata geçirildiği duyuruldu.


Türkiye'deki ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan "Ünitercih Online Tercih Günleri"ne, dijital eğitimin dünyadaki öncü kurumlardan AÜ'nün de katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir sloganıyla başlatılan online fuarların ilki Marmara Bölgesi'ni kapsayacak şekilde 2-3 Mayıs tarihlerinde Online Marmara Üniversite Tercih Günleri ismiyle hayata geçti. Tasarlanan online fuar sayesinde katılımcı kurumlar, fuarda görev alabilmek için kalabalık ortamlarda bulunmadan ofis veya evlerinden süreci yönetebilecek ve aday öğrencilerle iletişim kurabilecek. Canlı görüşme fonksiyonu ile kurum temsilcileri sisteme dahil olarak standı yönetebilecek ve ziyaretçilerle etkileşim halinde olacak. Aday öğrencilerin tüm soruları online olarak yanıtlanacak.

Dijitalleşme sürecine verdiği önem ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Anadolu Üniversitesi bu kez de Türkiye'nin ilk sanal eğitim fuarında yer alarak üniversite tercihleri öncesi gerekli bilgileri aday öğrencilerle paylaşacağı bir online stant açtı. 29 üniversitenin katılım sağlayacağı Online Tercih Günleri fuarlarında AÜ'yü temsilen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İstanbul Tanıtım Ofisi personeli bulunarak öğrencilerle görsel ve yazılı şekilde iletişim kuracak. Merak edilen tüm soruların yetkililer tarafından yanıtlanacağı fuar süresince, ziyaretçiler her üniversite standında yer alan üniversite bilgilerini inceleme fırsatı bulacak."

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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