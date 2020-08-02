Ampulü kim buldu ve icat etti? Ampul ne zaman bulundu

Elektriğin keşfiyle Dünya yeni bir çağ başlamıştır. Bununla beraber elektriği başta evler olmak üzere pek çok yerde etkin şekilde kullanabilmek için ampul icat edilmiştir.

Ampul Kim Buldu?

Ampulün kimin bulduğuna konusunda günümüzde hala farklı görüşler vardır. Ampulün icadını bir kişiye bağlamamız doğru sayılmaz. Ampulün keşfi için pek çok bilim insanı da emek harcamıştır. Ampulü Thomas Edison, Joseph Swan, Hiram Maxim, Humprey Davy, Alessandro Volta, Wiliam Staite ve Warren de la rue’in bulduğunu söylemek daha doğru olur.

Ampul Ne Zaman Bulundu?

1879 senesine gelindiğinde Edison çalışmalarını laboratuvar ortamında devam ettirirken günümüzde insanlığa çok büyük faydası, işlevselliği olan ampulü icat etmiştir. Thomas Edison ortalama 6000’in üzerinde deneme yaparak elektriğe gereksinim duyulan elektrikli ampulü icat etmeyi başarmıştır.

Ampulün Tarihçesi

İlk ampul örneği 1800 senesinde Volta aracılığıyla icat edilmiştir. Ancak Volta'nın icat etti ampul işlev açısından yeterli görülmemiştir. Daha Sonra Humprey Davy 1802 senesinde ilk işlevsel ampulü bulmayı başarmıştır. Ancak bu işlevsel ampul de kömürden olması sebebiyle çok çabuk sönmekteydi. 1840 senesine gelindiğinde Warren De Le Rue insanlık tarihindeki ilk verimli ampulü üreten kişi olmuştur. Üretilmiş olan ampul masraflı malzemelerden oluştuğu için ticari olarak faaliyete geçememiştir.

1848 senesinde William Staite Rue'nin tasarımı geliştirerek bataryalı bir ampul üretmiştir. Burada ise ampul sürekli bataryaya gereksinim duyduğu için yine faaliyete geçememiştir. Joseph Wsan 1850 senesinde diğer bulucuların üretmiş olduğu ampullerin probleminin bütünüyle çözmeyi başarmıştır. Batarya sorununu ve diğer problemlerini çözmesine karşın ampulün için bir vakum pompası kullanmıştır. Ancak bu vakum pompası da ampulün işlevselliğini düşürdüğü için diğerleri kadar ışık yaymamıştır.