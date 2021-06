Among Us indir - Among Us nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Among Us oyunu

Among Us, oyunu hem android hem de İOS telefonlarına uygulama mağazalarından hızlı bir şekilde indirilebiliyor.

Among US Nedir ve Nasıl Oynanır?

Gün geçtikçe birçok yeni oyun tasarlanıyor. Yeni oyunlar kişilerin her zaman daha çok ilgisini çekebiliyor. Özellikle farklı temalara sahip olan telefon oyunları kişilerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alıyor. Among US oyunu son zamanların ne popüler oyunları arasında yer alıyor. Bu oyunu telefonlara indirmek isteyen kişiler, oyun için detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Among US oyununda bir katil bulunuyor. Bu katili yakalamak isteyen birçok farklı oyuncu bulunuyor. Katil kendini gizli tutarak tüm oyuncuları öldürmeye çalışıyor ve bu sırada oyuncular görevleri yaparak kazanmak istiyor.

Among US Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Among US oyunu hakkında en çok merak edilen konulardan biri de, telefonlara nasıl indirileceğidir. Bu oyunu indirmek için nasıl bir yöntem uygulanacağı kişilerin araştırdığı bir konudur. Among US oyununu indirmek için telefonlarda bulunan uygulama mağazaları kullanılmalıdır. Telefon marka ve modeli fark etmeksizin uygulama mağazalarında oyunun ismini aratarak, kolayca indirilebilir. İndirilen oyunlar telefonun ana ekranında görülür. Kişiler ana ekranda bulunan oyun ismini tıklayarak oyunu açabilir ve kolayca oynamaya başlayabilir.

Among US İos APP Store İndirme Linki

En çok oynanan oyunlardan biri olan Among US, iOS kullanıcıların oldukça dikkatini çekiyor. Kişiler İOS telefonlarına oyunu nasıl indireceğini araştırıyor. Kişiler APP store üzerinden kolayca bu oyunu telefonlarına yükleyebiliyor. https://apps.apple.com/tr/app/among-us/id1351168404?l=tr linki kullanılarak İOS kullanıcıları telefonlarına hızlı bir şekilde oyunu indirebilir. Bu link tamamen İOS kullanıcılarına özel olarak hazırlanmıştır. İOS işletim sistemine sahip telefonları kullanan kişiler bu link üzerinden kolayca oyunu telefonlarına hızlı bir şekilde indirebilir.

Among US Android Google Play İndirme Linki

Android kullanıcıları tüm oyunları ve uygulamaları Google Play üzerinden indiriyor. İlgi gören oyunlardan biri olan Among US oyununu hangi link üzerinden indireceğini merak ederek araştırma yapıyor. Yanlış bir oyun yüklememek için link üzerinden oyunu telefonlarına yüklemek istiyor. Android telefonlarına Among US oyununu yüklemek isteyen kullanıcılar link üzerinden kolayca yükleme yapabilir. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=tr&gl=US linkine tıklayarak, android kullanıcıları hızlı bir şekilde telefonlarına Among Us oyununu yükleyebiliyor. Linke tıkladıktan sonra, yükle butonuna basılmasıyla birlikte oyunun telefona yükleme işlemi başlatılacaktır. Kişiler bu işlemlerle kolayca telefonlarına yükledikleri oyunları oynayabilir.

Among US Oynama Tüyoları ve İpuçları

Among US oyununa başlayan kişiler, hangi taktikleri uygulaması gerektiği hakkında araştırma yapabiliyor. Oyunun tüyolarını araştırarak daha başarılı bir oyun oynamak istiyor. Özellikle kişiler eğer katil olduysa, mutlaka kendini izleyen gözleri unutmamalıdır. Her zaman katil değilmiş gibi hareket etmeli ve görev yapıyormuş gibi yapmalıdır. Görev yapıyormuş gibi yapması, üzerindeki şüpheyi ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda bir oyuncuyu öldürmek istediğinde etrafta başkasının olmadığına dikkat etmelidir ve o şekilde öldürmelidir.

Among US Özellikleri ve İncelemesi

Son zamanların en çok oyunları arasında yer alan ve popüler olan Among US, çok oyunculu bir oyundur. Özellikle herhangi bir ekstra gereksinim gerektirmeyen oyunlar arasında yer alıyor. Hem bilgisayar hem de telefon versiyonları bulunuyor. Sistem gereksinimi gerektirmeyen bu oyun, herkes tarafından oynanabiliyor. Özellikle çok oyunculu olması ve konusunun güzel olması nedeniyle çok ilgi görüyor.