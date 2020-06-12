Amerika var Avrupa var adlı müzik klibi Apple Music’te

kibiyle birlikte iPhone ile çektiği videoların Doruk Kaya tarafından kurgulanmasıyla ortaya çıkan Avrupa Var Amerika Var klibi, Kalben'in müzisyen hayatında önemli bir dönüm noktası olmuşa benziyor.

Otellerde, uçaklarda, yollarda ve sahnelerde akıp giden senelerin, tanışılmış yüzlerin, yaşanmış tüm sevgilerin izlerini taşıyan video, bir müzisyenin gözünden, yaptığı işe aşkla bağlanmayı ve diğer aşklardan üstün bir aşkın peşine takılıp gitmeyi anlatıyor.

Sokakların, ofislerin, bankaların, hava alanlarının, ülkelerin ıssızlaştığı ve insanların özlerine, içlerine dönerek kendilerini özgözleriyle görmeye başladıkları yeni bir zamanın habercisi olan günlerin etkilerini taşıyan ve tamamı iPhone ile çekilen video Garaj Müzik ve Apple Music’in ortak çalışması olarak yayınlanıyor.



Klibe buradan ulaşabilirsiniz.



Bu klip için ekibiyle birlikte çekimleri kendisi yapan Kalben bu deneyimiyle ilgili şöyle diyor; "Avrupa var Amerika Var, kendi farklı serilerden iPhone'larımızla ekipçe yollarda, konserlerde çektiğimiz videolara benim tekil olarak çektiğim karantina süreci videolarının eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir Doruk Kaya kurgusu. Bugüne kadar stüdyolarda, önceden planlanmış, büyük bütçeli ve sanatsal işler üretirken elimden kaçan bir özgürlüğün hikayesini sonunda kendi zamanımda ve rahat bir üslupla var etmiş olduğuma seviniyorum. Süreçte 8mm bana en yardımcı olan uygulamalardan biri oldu."



Apple Music'teki ilgili albüme buradan ulaşabilirsiniz.