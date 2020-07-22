AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili Asus Mini PC PN50 tanıtıldı

8K 60 Hz çözünürlük desteğine sahip Mini PC PN50, aynı anda dört ekranda 4K 60 Hz çözünürlükte görüntü verebiliyor. Konfigüre edilebilir port seçenekleriyle esnek iş senaryoları için de uygun olan Mini PC, WiFi 6 (802.11ax) desteği sayesinde, kalabalık ağ ortamlarında yüksek hızlı veri aktarımı sağlıyor. Çift USB-C bağlantı noktası, tek bir kablo üzerinden veri aktarımını ve DisplayPort işlevselliğini destekliyor. Mini PC PN50, rahat ses kontrolü için entegre çift dizili ön mikrofonlara sahip Microsoft Cortana için de hazır olması ve kullanıcıların uygulamaları uzaktan kumanda ile kontrol etmelerini sağlayan bir kızılötesi (IR) sensöre sahip olmasıyla dikkat çekiyor. HDMI CEC, ekranı bekleme modundan çıkarmak veya Mini PC PN50'yi açmak için de etkinleştirilebiliyor.

ASUS Mini PC PN50’ye, AMD’nin yeni Ryzen 4000 serisi mobil işlemcileri güç veriyor. Ryzen 4000 serisi, aynı segmentteki mini PC işlemcilerle karşılaştırıldığında, %14'e varan genel performans artışı sağlıyor. Çoklu çekirdek gereksinimi olan uygulamalar söz konusu olduğunda, PN50’nin işlemcisi gerçek bir güç merkezi olduğunu kanıtlayarak %35'e varan performans artışı sağlıyor. ASUS Mini PC serisine eklenen DDR4 3200 MHz bellekler ise, DDR4 2400 MHz belleklerden 1,3 kata kadar daha hızlı yapısıyla öne çıkıyor.

60Hz hızında 8K UHD ya da 4K dörtlü ekran desteği

Entegre AMD Radeon Vega 7 grafik kartıyla donatılan ASUS Mini PC PN50, geleneksel mini PC grafiklerine kıyasla %150'nin üzerinde performans artışı sağlayarak kullanıcılara yüksek çözünürlüklü görsel içerikler sunma iddiasında. Tek ekranda 8K çözünürlükte 60Hz görüntü sağlayabilen PN50, HDMI, çift USB-C üzerinden DisplayPort ve diğer yapılandılabilir portlar üzerinden dört ayrı ekranda herhangi bir kısıtlama olmaksızın 4K 60Hz görüntü çıkışı verebiliyor.

Mini PC PN50, DisplayPort 1.4 veya Type-C DisplayPort aracılığıyla 8K UHD çözünürlüğü destekliyor. PN50, 8K görselleri ekrana tek bir DisplayPort aracılığıyla 30Hz, DP++ arabirimi üzerinden ise 60Hz hızında aktarabiliyor.

DisplayPort 1.4 destekli çift USB 3.2 Gen 2 Type-C arabirimi ve WiFi 6

ASUS Mini PC PN50, ön tarafta konumlanan Battery Charging 1.2 ve DisplayPort 1.4 destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C ve DisplayPort 1.4 destekli bir arka USB 3.2 Gen 2 Type-C arabirimine sahip. Ek ekranlar, çoklu ağ bağlantıları ve eski cihazları desteklemek için yapılandırılabilir arabirime sahip PN50, yüksek hızlı kablosuz bağlantılar için WiFi 6 (802.11ax) özelliğine de sahip.