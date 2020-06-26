AMD, dünyanın en hızlı yedinci süperbilgisayarına güç veriyor

AMD EPYC işlemciler, Indiana Üniversitesi, Purdue Üniversitesi ve CERN’de bulunan yeni sistemlerle gelişmiş bilimsel ve tıbbi araştırmalara destek verirken, Amazon Web Services, Google ve Oracle Cloud için de HPC bulut tabanlı sistemlerde de kullanılıyor.

Dünyanın yakın zamanda en hızlı süperbilgisayarları olacak olan Frontier ve El Capitan’ı güçlendirmek, buluttaki iş yüklerini desteklemek ve tıbbi araştırmalarda yeni geliştirmelere yön vermek için, AMD EPYC işlemcilerin yüksek çekirdek sayısı ve bellek bant genişliği, giderek artan ihtiyaca cevap veriyor.

AMD EPYC ile güçlendirilen dört süperbilgisayar, dünyadaki 50 en yüksek performanslı sistem arasında yer alıyor ve TOP500 listesinde böylece toplamda on adet AMD EPYC ile güçlendirilen süperbilgisayar bulunuyor:

Selene (#7): Nvidia’nın DGX A100 SuperPOD platformunda yer alan bir AMD EPYC 7742 tabanlı sistem,

Belenos (#30), Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi Météo-France’ta yer alan iki BullSquana XH2000 süper bilgisayardan biri, 2. nesil AMD EPYC işlemcilerle güçleniyor,

Joliot-Curie (#34) , Fransa Ulusal Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Organizasyonu GENCI’nin 2. nesil AMD EPYC işlemcileri kullanan BullSquana XH2000 sistemi,

, Fransa Ulusal Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Organizasyonu GENCI’nin 2. nesil AMD EPYC işlemcileri kullanan BullSquana XH2000 sistemi, Mah ti (#48) , Finlandiya’daki Bilim Bilgi Teknoloji Merkezi’nde 2. nesil AMD EPYC işlemciyle güçlendirilen BullSquana XH2000 süperbilgisayarı,

İki üniversite, AMD EPYC işlemcili Dell EMC PowerEdge sunucularla güçlendirilen süperbilgisayarlar araştırmasını duyurdu.

Indiana Üniversitesi, 3. nesil AMD EPYC işlemcilerle güçlendirilen, dağıtılmış bulut bilgi işlem sistemi olan, sekiz petaflop’luk Jetstream 2’yi kullanacak. Bu sistem, araştırmacılar tarafından Yapay zekâ, sosyal bilimler ve COVID-19 araştırmaları gibi farklı alanlarda kullanılacak. AMD EPYC işlemciler, İndiana Üniversitesi kampüsündeki Big Red 200 sistemini de güçlendiriyor.

Purdue Üniversitesi ise yeni nesil AMD EPYC işlemcilerle güçlendirilen süperbilgisayar Anvil’i kullanmaya başlayacak. Bu süperbilgisayar ise işlemsel ve yoğun veriye sahip araştırmalar gibi birçok farklı alanı destekleyen, yeni nesil AMD EPYC işlemciler ile güçlendiriliyor olacak.

Bunlarla birlikte dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyinden elde ettiği devasa orandaki veriyi işleyen Gigabyte sunucularında kullanmak için 2. nesil AMD EPYC işlemcileri tercih etti. LHC’de her saniye oluşturulan 40 terabaytlık çarpışma verileri toplamak için AMD EPYC 7742 işlemcinin 64 çekirdeği, DDR4 bellek hızı ve PCIe 4.0’ün artırılmış bant genişliğinden yararlanılıyor.

HPC endüstrisi yeni tür iş yükleri ihtiyaçlarını karşılamak için değişime uğrarken, bulut sağlayıcıları da lider performans ve esnek çözümler sağlamak için 2. nesil AMD EPYC işlemcileri tercih etmeye devam ediyorlar. Amazon Web Services, Google Cloud ve OracleCloud gibi teknoloji ortaklarıyla AMD, endüstri liderlerinin HPC ve bulut bilişim konusunda sınırları zorlamalarına yardım ediyor.

AMD ve Microsoft Azure, yüksek performanslı iş yükleri için geliştirilen HBv2-Series sanal makineleriyle buluttaki ortaklıklarını geliştirmeye devam ediyor. 2. nesil AMD EPYC işlemciler, Microsoft Azure müşterilerine büyüleyici çekirdek ölçeklendirme, devasa bellek bant genişliğine erişim sunarken, PCIe 4.0 destekleyen ilk x86 sunucu işlemcisi sayesinde de endüstrideki en iyi yüksek performans deneyimini sunuyor. AMD ve Microsoft Azure birlikte, CFD, açık sonlu elemanlar analizi, sismik işlem, rezervuar modelleme, render ve hava simülasyonu gibi gerçek dünya HPC iş yüklerini desteklemeye devam edecek.