AMD, dünyaca ünlü üretici Xilinx’i satın aldı

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AMD, Xilinx'in satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu. İlk olarak 27 Ekim 2020’de duyurulan satın alma işlemi, lider bilgi işlem platformlarını etkinleştirmek için CPU'ları, GPU'ları, FPGA'ları, Uyarlanabilir SoC'leri ve derin yazılım uzmanlığını birleştirerek tamamlayıcı ürün portföyleri ve müşterileri ile iki endüstri liderini bir araya getirecek.

Eski Xilinx CEO'su Victor Peng, yeni kurulan Uyarlanabilir ve Gömülü Bilgi İşlem Grubu'nun (AECG) başkanı olarak AMD'ye katılacak. AECG, AMD CPU'ları ve GPU'ları dahil olmak üzere genişletilmiş bir dizi çözüm sunma yeteneği ile çekirdek pazarları için liderlik, FPGA, Uyarlanabilir SoC ve yerleşik ürün yol haritalarını yönlendirme işlemlerine odaklanmaya devam edecek.

AMD CEO'su Lisa Su, "Xilinx'in satın alınması birinci sınıf yetenek ile bir araya getirilmiş, son derece tamamlayıcı bir dizi ürün, müşteri ve pazarları bir araya getirerek endüstrinin yüksek performanslı ve uyarlanabilir bilgi işlem lideri olmamızı sağlayacak. Xilinx, AMD'nin sektördeki en güçlü, yüksek performanslı ve uyarlanabilir bilgi işlem çözümleri portföyünü sunmasını sağladığı gibi bulutta gördüğümüz yaklaşık 135 milyar dolarlık pazar fırsatından daha büyük bir pay elde etmesini ve endüstri lideri FPGA'lar, uyarlanabilir SoC'ler, AI motorları ve yazılım uzmanlığı sunmasına olanak sunacak” ifadelerinde bulundu.

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Xilinx hissedarları, Xilinx adi hisse senetlerinin her bir hissesi için AMD adi hisse senetlerinin herhangi bir kısmi hissesi yerine 1.7234 AMD adi hisse senedi ve nakit elde edecek. Xilinx hisse senedi artık NASDAQ borsasında listelenmeyecek.