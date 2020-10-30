Amazon'un satışları üçüncü çeyrekte de artış gösterdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 70 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Amazon'un net karı da bu dönemde 6,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,23 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 12,37 dolara ulaştı.



