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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Amazon'dan KOBİ'ler için yeni uygulama: Amazon Seller App

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Amazon'dan KOBİ'ler için yeni uygulama: Amazon Seller App
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Amazon.com.tr, bünyesindeki satış ortakları için geliştirilen Amazon Seller App isimli mobil uygulamayı duyurdu. Uygulama, Amazon.com.tr’de satış yapan KOBİ’lerin siparişlerini ve satıcı hesaplarını mobil cihazlar üzerinden hızlıca takip edip yönetmelerine olanak sağlayacak.

Amazon.com.tr, KOBİ’lerinin satıcı hesaplarını ve satış yönetimini kolaylaştıracak Amazon Seller App isimli mobil uygulamayı duyurdu. Amazon.com.tr’nin KOBİ’leri teşvik çalışmalarından biri olarak öne çıkan Amazon Seller App, satıcılara bilgisayar başında olamadıkları zamanlarda da satış, büyüme ve hesap analizi, fiyatlandırma ve stok gibi kritik noktalarda hızlıca müdahale olanağı, envanter ve sipariş yönetimi, barkod tarayıcı ile envantere hızlı ve kolay ürün ekleme, müşterilerle kesintisiz, pratik iletişim, profesyonel kalitede ürün fotoğraflama/düzenleme ve anlık sipariş durumu bildirimi gibi pratik çözümler sunuyor. 

Amazondan KOBİler için yeni uygulama: Amazon Seller App

Amazon.com.tr çatısı altındaki KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırıp satışlarını artırmalarına yardımcı olacak Amazon Seller App’e iOS veya Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlar ve tabletlerden ulaşılabiliyor.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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