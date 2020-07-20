Amazon Web Services, pandemi süresince neler yapıyor?
Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, eğlence, eğitim ve video konferans platformları için altyapı sağlamaktan, insanların COVID krizine çözüm bulmaya başlamasına yardımcı olmak için araştırma finanse etmeye kadar, AWS’nin bu konudaki faaliyetlerini masaya yatırdı.
En son düzenlenen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika AWS Online Zirvesi’nde, Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, AWS’nin COVID-19 krizi sırasında insanlara, şirketlere ve kuruluşlara nasıl yardım etmeye çalıştığını anlattı. Dünyadaki herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirten Jassy, Amazon’un perakende işinin bu süre zarfında insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi. AWS’nin, insanların, şirketlerin ve kuruluşların normal bir şekilde çalışamadıkları bu sürede yine de faaliyette bulunmalarına yardım etmeye çalıştığını belirtti.
Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, “Evde kaldığımız sürede bizim için gerçekten önemli olan şeylere bir bakın. Siz de benim ailem gibiyseniz ve bir şeyler izleyerek eğlenmeyi seviyorsanız, Prime Video, Hulu ve Disney Plus gibi platformlar AWS üzerinde çalışıyor. Bir gamer’sanız ya da benim gibi sürekli video oyunları oynayan bir oğlusunuz varsa, Fortnite gibi birçok popüler oyun yine AWS üzerinde çalışıyor. Video konferans hizmetimiz Chime ve Zoom gibi diğer platformların bulut altyapıları da AWS üzerinde çalışıyor. Bu süreçte evde internet üzerinden eğitim gören çocuklarınız varsa, bu platformların çoğu da AWS üzerinde çalışıyor. Gördüğünüz gibi, krizle başa çıkmamızı sağlayan birçok şey AWS üzerinde çalışıyor ve biz de müşterilerimize çeşitli alanlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Müşterilerinin krizle başa çıkmalarına yardımcı oluyor
AWS, kendi çalışanlarını korumak için çeşitli önlemler almanın yanı sıra, hükümetler, sağlık şirketleri ve virüsün taranmasına yardımcı olabilecek ve bir tedavinin bulunması için adımlar atabilecek diğer kuruluşlara da yardımcı oluyor. AWS, araştırmacılara ve halk sağlığı görevlilerine yardımcı olan birçok veri seti içeren bir COVID data lake oluşturdu. İnsanların çözüm bulmaya başlamasına yardımcı olmak içinse bir AWS EDI araştırma fonuna yaklaşık 20 milyon dolar harcadı. Bunun yanı sıra COVID yardımına yönelik faaliyetleri kapsamında insanların kredi başvurusunda bulunabilmeleri için ABD Küçük İşletme İdaresi’nin web sitesi kurmasına yardımcı oldu. Bunlara ek olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti ile ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etti, Amazon CEO’su Jeff Bezos Feeding America’ya 100 milyon dolar, Avrupa’da COVID’e karşı en savunmasız olanlara yardım için ise 23 milyon dolar bağışladı. Şirketin ilk çeyrek bilanço açıklamasında da belirtildiği gibi, ikinci çeyrekte kazanılması beklenen yaklaşık 4 milyar dolarlık kârın çoğunun COVID krizi için harcanması planlanıyor.
Yaklaşan trendler
Andy Jassy, önümüzdeki birkaç ay içerisinde değişeceğini öngördüğü trendleri de paylaştı:
- Çağrı Merkezleri: AWS’nin 2017 yılında başlattığı çağrı merkezi hizmeti Amazon Connect, şu anda Citigroup, Johnson & Johnson ve Hilton gibi çok çeşitli işletmeler tarafından kullanılıyor. Amazon’un perakende işi için kullanılan müşteri hizmetleri yazılımını alıp farklı maliyet ve ölçek özellikleri sağlamak için bulut üzerinde yeniden inşa eden Amazon Connect, COVID krizi sırasında müşteri hizmetleri temsilcilerini evden çalıştıran birçok şirket tarafından kullanıldı. Jassy, araç ve hizmetler otonom hale gelmeye devam ettikçe, müşteri hizmetleri temsilcilerinin işletmeler ve müşteriler için düşünülenden çok daha fazlasını yapabileceğine ve bunu şirket ofislerinde yapmak zorunda kalmayacaklarına inanıyor.
- İmalat ve sanayi kuruluşları: Günümüzde imalat şirketleri ve sanayi kuruluşları, verilerini depolamak ve analiz etmek için AWS IoT ile buluta gönderiyorlar. Ancak bazı eylemler için cihazın kendisinde gerçek zamanlı olarak çalışmak ve analiz yapmak istiyorlar. AWS’nin cihaz içinde etkili bir SDK’sı bulunan Greengrass hizmeti, bir şirketin hangi verileri buluta göndermek, hangi verileri doğrudan cihaz üzerinde kullanmak istediklerine karar vermelerine yardımcı oluyor. Buna ek olarak, Jassy, giderek daha fazla şirketin tesis içinde neler olup bittiğini anlamak ve görünürlüğü artırmak (örneğin Makine Öğrenimi ile uçların tespit edilmesi imkanı) için kameralardan faydalanacağını düşünüyor. Jassy’e göre sanayi ve üretim tesislerinin doğası kökten değişiyor.
- Tedarik Zincirleri: AWS, 1500 tedarikçiden oluşan bir tedarik zinciri ve temsil ettiği 30.000 tesise sahip olan Volkswagen ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği sayesinde Volkswagen neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak görüp bağlantı kurabiliyor. Volkswagen bu sayede 122 fabrikasındaki lojistik, imalat ve tedarik zincirlerini yeniden oluşturuyor. AWS, ilaç imalatı sürecini yeniden yapılandıran Novartis ile de benzer bir işbirliğine sahip. AWS’ye tedarik zincirleri ve üretim süreçlerini nasıl yeniden yapılandırabileceklerini öğrenmek istedikleri için giden şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.
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