Amazon Web Services, pandemi süresince neler yapıyor?

En son düzenlenen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika AWS Online Zirvesi’nde, Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, AWS’nin COVID-19 krizi sırasında insanlara, şirketlere ve kuruluşlara nasıl yardım etmeye çalıştığını anlattı. Dünyadaki herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirten Jassy, Amazon’un perakende işinin bu süre zarfında insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi. AWS’nin, insanların, şirketlerin ve kuruluşların normal bir şekilde çalışamadıkları bu sürede yine de faaliyette bulunmalarına yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, “Evde kaldığımız sürede bizim için gerçekten önemli olan şeylere bir bakın. Siz de benim ailem gibiyseniz ve bir şeyler izleyerek eğlenmeyi seviyorsanız, Prime Video, Hulu ve Disney Plus gibi platformlar AWS üzerinde çalışıyor. Bir gamer’sanız ya da benim gibi sürekli video oyunları oynayan bir oğlusunuz varsa, Fortnite gibi birçok popüler oyun yine AWS üzerinde çalışıyor. Video konferans hizmetimiz Chime ve Zoom gibi diğer platformların bulut altyapıları da AWS üzerinde çalışıyor. Bu süreçte evde internet üzerinden eğitim gören çocuklarınız varsa, bu platformların çoğu da AWS üzerinde çalışıyor. Gördüğünüz gibi, krizle başa çıkmamızı sağlayan birçok şey AWS üzerinde çalışıyor ve biz de müşterilerimize çeşitli alanlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Müşterilerinin krizle başa çıkmalarına yardımcı oluyor

AWS, kendi çalışanlarını korumak için çeşitli önlemler almanın yanı sıra, hükümetler, sağlık şirketleri ve virüsün taranmasına yardımcı olabilecek ve bir tedavinin bulunması için adımlar atabilecek diğer kuruluşlara da yardımcı oluyor. AWS, araştırmacılara ve halk sağlığı görevlilerine yardımcı olan birçok veri seti içeren bir COVID data lake oluşturdu. İnsanların çözüm bulmaya başlamasına yardımcı olmak içinse bir AWS EDI araştırma fonuna yaklaşık 20 milyon dolar harcadı. Bunun yanı sıra COVID yardımına yönelik faaliyetleri kapsamında insanların kredi başvurusunda bulunabilmeleri için ABD Küçük İşletme İdaresi’nin web sitesi kurmasına yardımcı oldu. Bunlara ek olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti ile ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etti, Amazon CEO’su Jeff Bezos Feeding America’ya 100 milyon dolar, Avrupa’da COVID’e karşı en savunmasız olanlara yardım için ise 23 milyon dolar bağışladı. Şirketin ilk çeyrek bilanço açıklamasında da belirtildiği gibi, ikinci çeyrekte kazanılması beklenen yaklaşık 4 milyar dolarlık kârın çoğunun COVID krizi için harcanması planlanıyor.

Yaklaşan trendler

Andy Jassy, önümüzdeki birkaç ay içerisinde değişeceğini öngördüğü trendleri de paylaştı: