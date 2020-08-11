Amazon, sahte ürünleri yapay zeka ile ayıklayacak

İlk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, 10,000’in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor. Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış bir adım,” dedi.

Amazon’un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde yeni ürünü etkin ve sürekli olarak tarıyor ve şüpheli listelemeleri belirliyor. Amazon’un koruma sistemi, sürekli yeni bilgilerle güncellendiği için sahte ürünlerin listelenmesinin önüne geçerken, her gün daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.

Bu şekilde pazaryerlerindeki sahte ürünlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistemden kaldırılan bu ürünler, otomasyon koruma sistemleri ile paylaşılıyor ve bu sayede sahte ürünlerin gelecekte de etkin bir şekilde önlenmesi sağlanıyor.

Ürün seri numarası tanımlama, markaların kendi üretim veya paketleme süreçlerinde uyguladıkları bir kod sayesinde kullanılabiliyor ve markaların Amazon üzerinden satılan tüm ürünlerinin teker teker taranarak orijinal olduğunun teyit edilmesine yardımcı oluyor. Ürün seri numarası tanımlama isteğe bağlı bir hizmet olsa da Project Zero’nun bir parçası olan markalar bu sistem ile en iyi sonuçlara ulaşabiliyor.