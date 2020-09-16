Amazon Prime Türkiye diziler ve filmler ile merhaba dedi! Amazon Prime nedir?

Amazon Prime Türkiye ayağı ile yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor. Popüler E-Ticaret firması Amazon'un yurt dışında sürdürdüğü prime hizmeti, Türkiye için de erişime açıldı. Bazı ayrıcalıklı hizmetleri kullanıcılarına sunan Amazon Prime, bazı illerde ertesi gün teslimat garantisine de imkanlar arasında yer veriyor. Peki, Amazon Prime Türkiye fırsatları ve fiyatlandırma süreci nasıl işleyecek? İşte, 19 ülke sonrasında Türkiye'de de hizmete giren Amazon Prime hakkında detaylı bilgiler

AMAZON PRİME NEDİR?

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanır.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon'da minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde kargo bedava, hem de ertesi gün teslimat imkanı sunuyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin seçili bölgelerinde, 50 TL ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde, kargo bedava, hem de aynı gün teslimat imkanı da Amazon Prime imkanları arasında yer alıyor.

Amazon Prime kullanıcıları kargo ücretinden de muaf tutuluyor.

Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.

Sadece sınırlı süre için geçerli olan Bitmeden Yakala Fırsatları'na 30 dakika önceden erişme ayrıcalığı da ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

Prime kullanıcıları, Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme seçeneğine de sahip oluyor.

Amazon Prime üyeliği ilk ay ücretsiz olurken sonraki aylar için aylık 7,90 TL tutarı ile devam ettirilebiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime’ı Türkiye’deki müşterilerimiz ile buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz,” dedi.

Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar: