Amazon Prime indir - Amazon Prime nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Amazon Prime uygulaması

E-ticaret denilince dünyadaki en büyük şirket olan Amazon online alışverişin temsili haline gelmiştir. Şirket faaliyetlerini sadece e-ticaret ile sınırlı tutmayıp bununla birlikte e-spor yayınları, sesli kitap ve Amazon Prime gibi ücretli içeriklerle genişletmiştir. Uygun fiyata birçok alanda üstün hizmet sunması Amazon Prime’ın dünya genelinde bu kadar popüler olmasının nedenidir.

Amazon Prime Nedir ve Ne İşe Yarar?

Amazon Prime en temel anlatımlı Amazon faaliyetleri için ücretli bir yükseltmedir. Normalde Amazon üzerinde alışveriş yapabilmek için ürün ve kargo bedeli dışında herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Ancak Amazon Prime sayesinde hem hızlı hem de ücretsiz kargo ile alışveriş yapmak mümkündür. Bu yükselmeyi satın aldıktan sonra sadece ücretsiz kargo değil Twitch platformunda her ay bir adet ücretsiz abonelik, Amazon Prime video uygulaması için erişim ve daha birçok ayrıcalık sunuyor. Buradan anlayabileceğiniz üzere Amazon Prime Amazon hizmetlerinde kullanılabilecek ekstra özellikleri sizlere sağlıyor.

Amazon Prime Nasıl İndirilir?

Amazon Prime uygulamasını bilgisayarınızdan kullanabilmek için https://www.primevideo.com/ adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Telefon ve tabletleriniz için Amazon Prime uygulamasını edinmek isterseniz aşağıda her cihaz türüne uygun olan uygulama marketi ziyaret ederek indirebilirsiniz.

Amazon Prime İos App Store İndirme Linki

Amazon Prime uygulamasını Apple cihazlarınızda kullanmak için sizi App Store’a yönlendirecek aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/amazon-prime-video/id545519333?l=tr

AMAZON PRİME İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Amazon Prime Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store ile Amazon Prime Video uygulamasını Android cihazınıza yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.avod.thirdpartyclient&hl=tr&gl=US

Amazon Prime Nasıl Yüklenir?

Amazon Prime uygulamasını cihazınıza yükleme için yapmanız gereken tek şey yukarıdaki her cihaz türüne uygun olarak verilen bağlantılardan birini tercih etmek olacaktır. İlgili uygulama markete eriştikten sonra yükle butonuna basarak Amazon Prime video uygulamasının cihazınıza kurulmasını sağlayabilirsiniz. Amazon Prime video uygulaması indirilip yüklendikten sonra cihazınıza kullanıma hazır olduğuna dair bildirim gelecektir.

Amazon Prime Nasıl Kullanılır?

Amazon Prime uygulamasını kullanabilmek ve ayrıcalıklardan faydalanabilmek için öncelikle Prime üyeliğinizin olması gerekir. Şu anda 7.90 ₺ olan Amazon Prime’ı kredi kartınız ile kolaylıkla satın alabilirsiniz. Diğer yandan Amazon Prime uygulamasını kullanmaya devam edebilmek için her ay bu miktarın ödenmesi gerektiğini bilmelisiniz. İlk 30 günlük ücretsiz olan Amazon Prime’ı satın alarak aynı zamanda Twitch platformu için ücretsiz bir abonelik ve Amazon üzerinden yapacağınız alışverişlerde hızlı ve ücretsiz kargo gibi ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.

Amazon Prime'ın Özellikleri Neler? Amazon Prime İncelemesi

Amazon Prime üyelik sisteminin özelliklerine yakından bakılacak olursa dikkat çeken ilk detayın rakiplerine göre çok daha uygun bir fiyata sahip olduğu görülebilir. Ayrıca Amazon bir e-ticaret platformu olduğu için tek bir üyelik ile ücretsiz kargo olanağı da sunuyor. Bununla birlikte uygulama içerisinde her gün genişleyen bir dizi ve film arşivi bulunuyor.

Amazon Prime Nasıl Silinir?

Amazon Prime video uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için telefon ya da tabletinizin ayarlar bölümünde uygulamalar sonrasında Amazon Prime’ı seçmeniz gerekir. Daha sonra kaldır butonuna tıklayarak Amazon Prime Video’nun cihazınızdan silinmesini sağlayabilirsiniz.