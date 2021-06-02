Amazon Prime Day için geri sayım: Tarih belli oldu

Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında iki milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla daha önce görülmemiş özel içeriklere de erişebilecek.



21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan’da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek.



Prime üyesi değilseniz amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatabiliyorsunuz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Türkiye’de ikinci kez düzenleyeceğimiz Prime Day, bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere hızlı ve bedava kargo, Prime Video ile popüler ve ödüllü film ve dizilere erişim imkânı, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduk." dedi.