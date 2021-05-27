Amazon Fba Nedir? Nasıl Yapılır? Amazon Fba'da Ne Satılır?

FulFilled by Amazon olarak tabir edilen ve alışveriş sürecinin neredeyse bütün aşamalarının Amazon tarafından yürütüldüğü işleme verilen isimdir. Normalde internetten ürün satışı yapmak istediğinizde sipariş geldiği andan itibaren ürünü kargolama, kargonun ulaşması, depolama ve çeşitli anlaşmaların yürütülmesi size bağlıdır. Amazon Fba modeli içerisinde bu tür işlemler tamamen ortadan kalkıp hepsi Amazon tarafından yürütülür.

Amazon Fba Nedir?

Amazon Fba en basit haliyle internet üzerinden ürün satarken gerçekleştirilecek bütün işlemleri Amazon tarafından yürütülmesine verilen isimdir. Satıcı olarak Amazon'da yer aldıktan sonra yapılması gereken tek şey envanteri sürekli canlı tutmak olacaktır. Stok sayısı azaldıkça tedarik edilen ürünler Amazon dev depolama merkezine gönderilerek satışa hazır bekletilir. Bundan sonra bir müşteri sizin mağazanızdan bir ürünü aldıktan sonra yapılması gereken bütün işlemleri Amazon yerine getirir.

Amazon Fba Nasıl Yapılır?

Amazon Fba yapabilmek için iki yöntem bulunur. Bunlardan ilki profesyonel hesap olarak bilinen ve aylık 39.95 dolar ücrete sahip olan hesaba sahip olmaktır. Profesyonel hesap beraberinde birçok avantaj getirip özellikle yüksek miktarlarda satış yapan şirketler için uygundur. Bireysel hesap ise herhangi bir ücrete tabi olmayıp adet bazında düşük miktarlarda satış yapan kimseler için caziptir.

Amazon Fba programına katılabilmek için hesap açılışı yapıldıktan sonra satışı yapılacak ürünlere karar verilir. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olduğu için neredeyse her ürünün bir alıcısı bulunur. Ancak her iş modelinde olduğu gibi karlı ve satış olasılığı yüksek ürünlere yönelmek daha mantıklı olacaktır. Mağaza açılışı tamamlandıktan ve istenen gereklilikler yerine getirildikten sonra Amazon’un belirlemiş olduğu merkeze ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Amazon deposunda bekleteceğiniz ürünlerden kira ücreti talep edildiği için yüksek miktarlarda depolama yapmanız önerilmez. Özellikle satışı yavaş olan ürünleri düşük miktarlarda depolamak maliyeti düşürecektir.

Amazon Fba'da Ne Satılır?

Amazon Fba programı ile satış yapmak istiyorsanız ürünlere oldukça özen göstermeniz gerekir. Öncelikle kullanıcıların Amazon’u tercih etme sebebini bilmenizde fayda vardır. Hızlı kargo, güvenli alışveriş, uygun ücret ve üstün müşteri memnuniyeti gibi pozitif etkenler Amazon’un bu kadar büyümesinden neden olmuştur. Bu nedenle satışını yapacağınız ürünlerin kesinlikle üst kalitede, uygun fiyatlı ve beklentileri karşılayacak düzeyde olması gerekir.

Satışları nadir ancak yüksek kar marjı olan mücevher, enstrüman, bakım ürünleri gibi kalemlere yönelebilirsiniz. Ya da çoğunluğun yapmış olduğu gibi gündelik yaşamda kullanıcıların sık sık ihtiyaç duyduğu araç gereçlere ve sürekli tedarik edilmesi gereken şampuan, diş macunu, kozmetik ürünler, tekstil ürünleri ve hijyen ürünlerinin sağlayıcısı olabilirsiniz.

Amazon Fba ile yüksek miktarlarda talep gören ürünleri tercih edebileceğiniz gibi satışı az ama yüksek kar marjı olan ürünlere de yönelebilirsiniz. Amazon üzerinde en fazla satışı yapılan ürünler Türkiye için giyim, elektronik, makyaj, araç - gereç ve ev eşyalarıdır. Bu ürün grupları içerisinde size en uygun olan kategoriye karar verdikten sonra müşterilerin taleplerine göre çeşitliliği artırabilirsiniz. Mağaza puanını yüksek tutup müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek daha üst sıralarda yer alma ve satışları artırma fırsatı bulabilirsiniz.