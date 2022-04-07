Amazon.com.tr’de “Bahar Fırsatları” başladı

Şu sıra bir kahve makinesi arayışındaysanız Arzum'un uzun yıllar bu ihtiyacınıza yanıt verecek çözümünü sizlerle tanıştıralım. Arzum OKKA Minio Duo, türk kahvesini tadını çıkara çıkara, ağır ateşte bol köpüğüyle ideal kıvamında pişiriyor. Dileyene şekerli, dileyene de sade tek seferde 8 fincan kahve servis edebiliyor.





Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro



Ses teknolojilerinde sunduğu çözümlerle milyonlarca insana ulaşan Anker, yeni kablosuz kulaklığı SoundCore Liberty Air 2 Pro ile de büyük ilgi görüyor. 26 saate kadar batarya ömrü sunan bu kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisini de kullanıyor.

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Polyester ve sentetik malzemelerden üretilen bu özel ayakkabılar; kolay giyilen, bağcıklı, atletik, sportif ve konforlu yürüyüş ayakkabısı olarak tasarlandı. Yumuşak kumaştan iç astarı bulunan ayakkabı, aynı zamanda örgü paneller sayesinde ayakları da serin tutuyor.



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Karaca imzası taşıyan bu şık görünümlü 6 Kişilik Kahve Fincanı, bulunduğu ortama da ayrı bir hava katıyor. Uzun süreli parlak kullanımı mümkün kılan yapısı ve elde ya da bulaşık makinesinde temizlenebilmesi sayesinde uzun yıllar büyük bir keyifle kahvenizi yudumlayabilirsiniz.



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Klasik Tabu’nun ustasıyım diyenleri buraya alalım. İşte karşınızda Hasbro Tabu XL! Tabu XL’de tam 4 farklı anlatım şekli var. Klasik oyunun yanı sıra çizerek, Tabu kuklasıyla anlatarak ve en fazla 15 kelime kullanarak oynayacağınız Tabu XL ile oyun partileri çok eğlenceli geçecek.



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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Bosch imzası taşıyan Universal Aquatak 135, geniş kapsamlı aksesuarlarıyla araba, zemin, bahçe mobilyaları ve çok daha fazlasını yıkamak için ideal.



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Baby Turco Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu Mendil



Islak havlu mendilin hem kalitelisini hem de uygun fiyatlısını almak isteyenler için doğru adres burası. Baby Turco Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu Mendil paketinin içerisinde toplamda 2160 Yaprak bulunuyor.

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%100 pamuklu yapısıyla öne çıkan Levi's The Original Trucker Ceket, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Baştan aşağı tonlarca cesur renk ve grafiğin bütünleştiği bu tasarım anlayışı ile farkınızı gösterebilirsiniz.

Ampuller de akıllandı ve çeşit çeşit renkleriyle bulundukları ortamın atmosferini dilediğimiz gibi değiştirmemize yardımcı olmaya başladı. Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak 10 adede kadar ışığı kontrol edebiliyorsunuz. Hue Bridge ile de akıllı ışık özelliklerinin tamamına erişebilirsiniz.





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Powerbank herkese lazım. Özellikle de Energizer'ın bu 20000 mAh kapasiteli PowerBank'inin uzun batarya ömrü, şarj kabusunu size unutturacak. Defalarca telefonunuzu şarj edebileceğiniz gibi oldukça uzun bir ömre de sahip.



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Andoutdoor Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi

Havalar ısınıyor. Pikniğin ve kampların olmazsa olmazı ise bu özel koltuk olacak. Ahşap kollu olan ürün, gri boyalı metal profil iskelete sahip ve su geçirmez polyester kumaşla kaplı. 90-100 kg taşıma kapasitesiyle dikkat çeken koltuk, katlandığında araç bagajına rahatlıkla sığıyor.



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Çizilmeye karşı yüksek kaliteli GRANITIUM yapışmaz kaplama iç yüzeyiyle dikkat çeken ürün, 160°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı termo yalıtımlı plastik sapa sahip. Tava, indüksiyon dahil her türlü ocak için uygun ve bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.



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Dünyanın bir numaralı drone üreticisi DJI'ın yeni drone modellerinden biri olan DJI Mini 2 Fly More Combo, oldukça hafif bir yapıda. 249 gram ağırlığıyla bir elma kadar ağırlığa sahip. 4k/30fps video kaydı yapabilen ürün, 3 eksenli motorlu bir gimbal ile birlikte geliyor.



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