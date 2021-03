Amazfit, Zepp uygulamasını yatırımlarıyla geliştiriyor

Teknolojinin insanı merkezine alarak kişisel gelişimde güçlü bir rol oynayabileceğine inanan şirket, insanların sağlık ve yaşam kalitelerini yönetmelerine yardımcı olmak için nesnelerin interneti, yapay zeka, cihaz ve uygulamaların potansiyelinden yararlanıyor.

Şirketin teknolojiyi kişisel gelişim ve kişisel sağlık yönetimi amacıyla kullanma fikrinden doğduğunu söyleyen Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, “Hassas veri analizi ve algoritmalara dayanan akıllı teknolojilerle öne çıkıyoruz. Giyilebilir cihazlara odaklanan Amazfit, sahip olduğu Zepp uygulamasıyla en yeni teknolojileri ve platformları kullanarak sağlık ve yaşam kalitesi adına tüm süreçleri kapsayan, geniş vizyona sahip bir sağlık yönetimi markası olarak dikkat çekiyor. Amazfit, aktif olarak sürdürdüğü araştırmalar eşliğinde, akıllı giyilebilir cihazların önemini yeniden tanımlamak için gelişmiş tıbbi teknolojilerden yardım alıyor. Giyilebilir cihazları "aksesuar" olmaktan çıkarıp “güvenilir sağlık ortaklarına” dönüştürmeyi, daha fazla sayıda insanın kişisel sağlık bilgilerini yönetmelerine ve kontrol altına almalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Amazfit giyilebilir cihazlarını bulut hizmetlerine bağlayan kişisel sağlık ve zindelik yönetim uygulaması olan Zepp ile sektörde önemli bir değer oluşturuyor. Hem Android hem de iOS cihazlarda mevcut olan Zepp uygulaması aracılığıyla tüm analiz sonuçları kolay ve etkileşimli olarak sunuluyor. Böylece bireyler sağlık ve spor aktivitelerini kontrol edebiliyor, günlük rutinlerinin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunacak verileri etkili bir şekilde yönetebiliyor.



Araştırmaya, teknolojiye yatırım yapıyor

Amazfit’in akıllı cihaz donanımları ve Zepp uygulaması ile sunduğu olağanüstü kullanıcı deneyimi ve güçlü sağlık yönetimi hizmetleri; gelişmiş teknolojisinden, saygın uzmanlardan, kendini işine adamış profesyonellerden ve birinci sınıf kuruluşlarla genişleyen iş ortaklıklarından geliyor.

Amazfit’in bağlı olduğu grup şirketleriyle yürüttüğü titiz araştırma ve deneylerle, çeşitli biyolojik veri türlerini izleme ve analiz etme konusunda önemli işlere imza attığına dikkat çeken Özkan, “Gelişmiş PPG biyoizleme optik sensörü BioTracker 2 (şu an beş biyolojik veri motorunu destekliyor), ExerSense, RealBeats 2, PAI Sağlık Değerlendirme Sistemi resmi, OxygenBeats ve SomnusCare gibi sağlık sitemleri 2020 yılı Haziran ayında duyurulmuştu. Tüm bu teknolojilere güç veren Huangshan-2 AI yongası, daha yüksek bilgi işlem verimliliği ve daha düşük güç tüketimi özellikleriyle ilk neslin piyasaya sürülmesinden yalnızca 450 gün sonra hazır hale getirilmişti” şeklinde konuştu.

Şirketin, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar ve kurumlarla ortaklık kurarak, insanların sağlıklı kalmasına ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilecek geniş kapsamlı araştırmalara dahil olduğunu da ifade eden Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Grubumuz bu yılın başlarında, İspanya ve İtalya'daki COVID-19 eğilimlerinin doğru tahmin edilmesini sağlayan "Learning from Large-scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics Trends of COVID-19" başlıklı bilimsel araştırma makalesini destekledi ve yayınladı. Araştırma ekipleri ayrıca, solunum rehabilitasyonunun COVID hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmak için Çin'in hem SARS hem COVID-19 mücadelesine liderlik eden Dr. Zhong Nanshan tarafından oluşturulan Çin salgın önleme ekibiyle birlikte çalıştı. Haziran 2020'de, tanınmış AI endüstri uzmanları ve prestijli üniversitelerden profesörler tarafından yönetilen ve danışılan bir AI araştırma enstitüsü kurdu. Şu anda enstitü solunum sağlığı yönetimi, atletik performans ve sinirbilim çalışmalarına odaklanıyor. Heyecan verici araştırmaların sonuçları, Zepp uygulamasının yeteneklerini geliştirmek için kullanılacak. Aynı ekibimiz, kalp aritmilerini tespit edecek yeni EKG cihazları geliştirmek için AI tabanlı kişisel EKG teknolojisinde lider olan Silikon Vadisi merkezli AliveCor ile ortaklık kurdu ve uykunun fiziksel iyileşme ve sağlık üzerindeki diğer etkilerini incelemek için Stanford Üniversitesi Uyku Merkezi ile çalışıyor.