Amazfit yeni akıllı saatleriyle Türkiye'de

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Pandemiyle birlikte artan sağlıklı yaşam trendinin de etkisiyle dünya genelinde tüketiciler büyük oranda giyilebilir cihazlara yöneldi. Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Amazfit’in 2021 yılının ilk dokuz ayındaki toplam küresel akıllı saat sevkiyatı 27,8 milyon adete ulaştı. Markanın küresel akıllı saat sevkiyatında üçüncü sıraya yükseldiğini belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan yaptığı açıklamada; “2021 yılı şirketimiz için büyüme yılı oldu. Amazfit olarak 2021 yılının sadece 3. çeyreğinde dünya genelinde 9,9 milyon akıllı saat sevkiyatına imza attık. 2021 yılında pandemi kapsamında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük oranda talep artışını gözlemledik. Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde Türkiye’ye olan akıllı saat sevkiyatında %324’lük rekor bir artış kaydettik” dedi.

Amazfit, kendi geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir dizi üstün sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu. Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit'in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

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Dünya genelinde hala etkisini sürdüren çip kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan; “Pandemi sona erse de teknoloji sektörü çip kriziyle mücadele etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yeni telefonlar, akıllı saatler, tabletler hatta otomobillerin üretimi büyük oranda kısıtlanmaya devam edecek. Bu sorun artık teknoloji devlerinin değil, ülkelerin yüzleşmesi gereken bir sorun. Ancak teknolojik ürünlerin üretiminin daraldığı bir dönemde kendi çip üretimini yapabilen, Huangshan 2S olarak adlandırdığımız yeni nesil çipler üreten bir şirket olarak biz böyle bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz. Huangshan 2S çipimiz, endüstrinin ilk çift çekirdekli RISC-V giyilebilir çipi olma özelliğini de taşıyor.” şeklinde konuştu.

Spartan ile yaptığı iş birliği devamında ülkemizde; Eskişehir'de düzenlenen ESOK Rally’nin sponsoru, ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenen ‘Amazfit Cadde 10k Koşusu’’nun Ana Sponsoru ve dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu’nun Akıllı Saat Sponsoru olarak dikkatleri üzerine çeken şirket bu alandaki desteğini artırıyor. Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amazfit’in Türkiye’de olimpik sporlara/sporculara sürdürülebilir şekilde yatırımlara devam edeceğinin altını çizdi. Amazfit’in sponsorluk projesi kapsamında desteklediği sporcular arasında Milli Pentatlet Sıdal Aslan; Profesyonel Kaykay Sporcusu Ali Osman Ensar; Profesyonel Kadın Futbolcu Berdan Bozkurt; Profesyonel Dağ Bisikleti sporcusu Burak Uzun; Milli Sualtı Hokeyi Sporcusu Akın Özkan ve Milli Parkur Sporcusu Sarp Eren Odabaş yer alıyor.