Amazfit yeni akıllı saatleriyle Türkiye'de

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pitbull saldırısında şaşırtan detay Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısında şaşırtan detay! Asiye Ateş'ten ilk kare#Asiye Ateş
Dizi sahnesi değil gerçek Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...Dizi sahnesi değil gerçek! Meydanda utanç yürüyüşüne çıkardılar...#Çin
Hat sanatında tescil tartışmasıHat sanatında 'tescil' tartışması #Hat Sanatı
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar var… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar var… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Dev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacakDev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacak#Cumhurbaşkanı
Başak Cengizi katletmişti İşte samuray kılıçlı vahşette istenen cezaBaşak Cengiz'i katletmişti! İşte samuray kılıçlı vahşette istenen ceza#Başak Cengiz
Otelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içtiOtelde feci ölüm... Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içti#İzmir
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
Hastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldüHastalığı yaymak için maskesiz geziyordu... Koronavirüsten öldü!#Italya
Meteorolojiden kırmızı uyarı Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkatMeteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkat#Hava Durumu
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Galatasarayda Fatih Terimden Francesco Farioli açıklaması İki kez stada gelmişti ama...Galatasaray'da Fatih Terim'den Francesco Farioli açıklaması! İki kez stada gelmişti ama...#Galatasaray
Emri Putin verdi... Dünya şoke oldu Sovyet döneminden sonra bir ilkEmri Putin verdi... Dünya şoke oldu! Sovyet döneminden sonra bir ilk#Rusya
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Bir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla dolduBir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla doldu#Jada Pinkett Smith
HABERLERTeknoloji Haberleri

Amazfit yeni akıllı saatleriyle Türkiye'de

#Amazfit#Akıllı Saat#Teknoloji
Amazfit yeni akıllı saatleriyle Türkiyede

Amazfit, 2021 yılında giyilebilir cihazlar sektörünün gelişimini değerlendirdi. Yapılan açıklamada son yıllarda giyilebilir teknolojik cihazların, tüketiciler arasında popülerlik kazanarak ilgi odağı haline geldiği ve küresel giyilebilir cihaz endüstrisinin en önemli alanını ise akıllı saatlerin oluşturduğu vurgusu yapıldı.

Haberin Devamı

Pandemiyle birlikte artan sağlıklı yaşam trendinin de etkisiyle dünya genelinde tüketiciler büyük oranda giyilebilir cihazlara yöneldi. Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan Amazfit’in 2021 yılının ilk dokuz ayındaki toplam küresel akıllı saat sevkiyatı 27,8 milyon adete ulaştı. Markanın küresel akıllı saat sevkiyatında üçüncü sıraya yükseldiğini belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan yaptığı açıklamada; “2021 yılı şirketimiz için büyüme yılı oldu. Amazfit olarak 2021 yılının sadece 3. çeyreğinde dünya genelinde 9,9 milyon akıllı saat sevkiyatına imza attık. 2021 yılında pandemi kapsamında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük oranda talep artışını gözlemledik. Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde Türkiye’ye olan akıllı saat sevkiyatında %324’lük rekor bir artış kaydettik” dedi.

Amazfit, kendi geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir dizi üstün sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu. Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit'in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. 

Haberin Devamı

Dünya genelinde hala etkisini sürdüren çip kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan; “Pandemi sona erse de teknoloji sektörü çip kriziyle mücadele etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yeni telefonlar, akıllı saatler, tabletler hatta otomobillerin üretimi büyük oranda kısıtlanmaya devam edecek. Bu sorun artık teknoloji devlerinin değil, ülkelerin yüzleşmesi gereken bir sorun. Ancak teknolojik ürünlerin üretiminin daraldığı bir dönemde kendi çip üretimini yapabilen, Huangshan 2S olarak adlandırdığımız yeni nesil çipler üreten bir şirket olarak biz böyle bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz. Huangshan 2S çipimiz, endüstrinin ilk çift çekirdekli RISC-V giyilebilir çipi olma özelliğini de taşıyor.” şeklinde konuştu.

Spartan ile yaptığı iş birliği devamında ülkemizde; Eskişehir'de düzenlenen ESOK Rally’nin sponsoru, ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenen ‘Amazfit Cadde 10k Koşusu’’nun Ana Sponsoru ve dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu’nun Akıllı Saat Sponsoru olarak dikkatleri üzerine çeken şirket bu alandaki desteğini artırıyor. Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amazfit’in Türkiye’de olimpik sporlara/sporculara sürdürülebilir şekilde yatırımlara devam edeceğinin altını çizdi. Amazfit’in sponsorluk projesi kapsamında desteklediği sporcular arasında Milli Pentatlet Sıdal Aslan; Profesyonel Kaykay Sporcusu Ali Osman Ensar; Profesyonel Kadın Futbolcu Berdan Bozkurt; Profesyonel Dağ Bisikleti sporcusu Burak Uzun; Milli Sualtı Hokeyi Sporcusu Akın Özkan ve Milli Parkur Sporcusu Sarp Eren Odabaş yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazfit#Akıllı Saat#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para