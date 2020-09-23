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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:14 | Son Güncelleme:

Amazfit GTS 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Amazfit GTS 2 tanıtıldı: İşte özellikleri
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Apple Watch'a bir rakip daha geldi, Amazfit GTS 2 tanıtıldı. Huami ismi altında üretilen cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?

Akıllı saat sektörüne yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Amazfit GTS 2 ismini taşıyan yeni akıllı saat, 1.65 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran kullanıyor. Ekranı karbon kaplama ile sağlamlaştırılan ürün, 450 nit seviyesinde parlaklık sunuyor ve gün ışığında da ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz.

BioTracker 2 PPG ismindeki hassas optik sensöre sahip olan ve bu sensörün yanında PAI sağlık analiz sistemi ile gelen üründe dahili GPS de yer alıyor. 4 GB dahili hafızası bulunan ürünün batarya ömrü ise 7 gün ile sınırlı. Ancak temel saat fonksiyonlarını kullanmak istediğinizde bu süre 20 güne kadar çıkabiliyor.

Daha dörtgen şeklinde bir tasarıma sahip olduğu için Apple Watch'a rakip olarak gösterilen Amazfit GTS 2'nin gövdesi daha kompakt, ince ve hafif bir yapıda.

Cihazın fiyatı ise 146 dolar olarak belirlendi.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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