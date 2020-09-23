Amazfit GTS 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

Akıllı saat sektörüne yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Amazfit GTS 2 ismini taşıyan yeni akıllı saat, 1.65 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran kullanıyor. Ekranı karbon kaplama ile sağlamlaştırılan ürün, 450 nit seviyesinde parlaklık sunuyor ve gün ışığında da ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz.

BioTracker 2 PPG ismindeki hassas optik sensöre sahip olan ve bu sensörün yanında PAI sağlık analiz sistemi ile gelen üründe dahili GPS de yer alıyor. 4 GB dahili hafızası bulunan ürünün batarya ömrü ise 7 gün ile sınırlı. Ancak temel saat fonksiyonlarını kullanmak istediğinizde bu süre 20 güne kadar çıkabiliyor.

Daha dörtgen şeklinde bir tasarıma sahip olduğu için Apple Watch'a rakip olarak gösterilen Amazfit GTS 2'nin gövdesi daha kompakt, ince ve hafif bir yapıda.

Cihazın fiyatı ise 146 dolar olarak belirlendi.



